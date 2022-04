Riscatto e addio, porta Zaniolo alla Juventus

Un intreccio decisivo per quanto riguarda il futuro di Nicolò Zaniolo: il talentuoso giocatore della Roma nel mirino della Juventus

Ormai il forte interessamento per Nicolò Zaniolo è noto a tutti: il talentuoso giocatore della Roma non sembra essere più felice nella Capitale.

Una stagione tra alti e bassi quella vissuta da Nicolò Zaniolo, che vuole tornare ad essere protagonista dopo un anno travagliato. Diverse posizioni cambiate da Mourinho per esaltare le sue qualità senza trovare così una quadratura definitiva.

Ora la Juventus potrebbe preparare l’assalto definitivo in vista della prossima stagione riscattando anche dall’Atletico Madrid l’attaccante spagnolo Alvaro Morata. Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” il club bianconero cercherà così di avere uno sconto sui 35 milioni di euro pattuiti all’inizio dell’affare. In questo modo ci sarebbe così un intreccio definitivo con lo stesso Zaniolo offrendo di conseguenza lo spagnolo alla Roma. Lo stesso Morata vorrebbe continuare la sua avventura in maglia bianconera visto che avrebbe dato mandato di prolungare il suo contratto di casa a Torino.

Calciomercato, Zaniolo vuole cambiare aria

Morata è tornato protagonista al fianco di Vlahovic: a gennaio si era parlato di un suo possibile addio al Barcellona, ma poi lo stesso Allegri lo ha convinto piazzandolo in una posizione alternativa proprio vicino all’attaccante serbo. Morata andrebbe via soltanto per una squadra pronta per la Champions League e ci sarebbero anche diversi dubbi in casa capitolina. Lo stesso Zaniolo vorrebbe andar via per dimenticare in fretta gli ultimi mesi non troppo esaltanti. Dopo il doppio brutto infortunio al ginocchio, il talentuoso giocatore italiano non è apparso più pimpante come un tempo.