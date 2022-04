Asta pazzesca, colpo da 50 milioni: lo prende l’Inter

L’Inter continua a lavorare in ottica futura per colpi di assoluto livello in vista della prossima stagione: asta da 50 milioni

La società nerazzurra è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per arrivare a colpi da urlo: ora l’obiettivo resta lo Scudetto per bissare quello dello scorso anno. In questo modo l’ad Beppe Marotta vorrebbe chiudere un top affare.

Come svelato dall’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” tutti sono pazzi per il centrale brasiliano del Torino Bremer. Il difensore è migliorato in maniera costante, soprattutto grazie al lavoro di Ivan Juric, che l’ha impostato centrale nella difesa a tre. Sotto ogni punto di vista è diventato completo e pimpante nella fase di riconquista palla.

Il Torino vorrebbe massimizzare la sua cessione arrivando ad alzare il prezzo fino a 50 milioni di euro. L’Inter sarebbe sempre molto interessato per l’affare inserendo possibilmente anche i cartellini di Sensi e Pinamonti. Sulle sue tracce ci sarebbero anche le big d’Europa, come Bayern, Borussia Dortmund e cinque top club inglesi.

Calciomercato, Bremer verso l’addio al Torino

Il difensore brasiliano sarebbe perfetto per la difesa a tre della compagine nerazzurra: è forte soprattutto in marcatura non lasciando così scampo all’attaccante avversaria seguendolo dappertutto. L’Inter proverà l’affare da urlo con Bremer che, dopo il rinnovo con il Torino, lascerà la maglia granata per il salto di qualità tanto atteso della sua carriera.