Divorzio a fine stagione: lo tolgono alla Juventus

Un calciatore sembra destinato a lasciare il proprio club durante la sessione estiva di calciomercato: irrompe la big, addio Juventus

La Juventus è già proiettata all’estate, dove avverranno importanti manovre di calciomercato. I bianconeri ormai hanno poco da chiedere alla stagione in corso, se non la conferma del quarto posto e una Coppa Italia per non rimanere a secco di trofei da numerosi anni a questa parte. Nella prossima annata, però, la musica dovrà cambiare.

Per la ‘Vecchia Signora’ conta soltanto una cosa: vincere. In caso contrario è quasi un fallimento, tenendo conto della storia e della mentalità del club. Ma per vincere, si sa, servono i giocatori. Sono loro i veri protagonisti dei successi di una squadra, per quanto la figura dell’allenatore possa risultare decisiva in determinati momenti. Ebbene alcuni giocatori all’interno della rosa guidata da Massimiliano Allegri non si stanno dimostrando all’altezza delle aspettative. Tra questi c’è senza dubbio Alex Sandro, che sta vivendo un netto calo rispetto ai primi anni in quel di Torino. Il brasiliano non garantisce più la necessaria continuità a livello di prestazioni, dunque l’addio appare probabile. Cherubini, dal canto suo, ha stilato una lista di nomi che potrebbero raccogliere l’eredità sulla fascia sinistra e, tra gli altri, figura Ramy Bensebaini.

Calciomercato Juventus, Bensebaini si complica: irrompe il top club

Il terzino sinistro algerino, classe ’95, ha realizzato 3 gol e 2 assist in 18 partite di Bundesliga. Il profilo in questione alletta particolarmente anche perché la scadenza del contratto col Borussia Monchengladbach è fissata per giugno 2023, quindi si tratterebbe di un’operazione vantaggiosa economicamente parlando (intorno ai 15-20 milioni di euro). I tedeschi sembrano intenzionati a cederlo a breve, in modo da evitare un doloroso addio a parametro zero.

Ma la concorrenza, ovviamente, è folta e prestigiosa. Stando a quanto si apprende da ‘Sport1’, si sarebbe inserito il Barcellona nella corsa. I blaugrana cercano un valido elemento che possa far rifiatare Jordi Alba e avrebbero individuato in Bensebaini l’opzione giusta. Ad oggi pare che sia in vantaggio il Borussia Dortmund, ma un dettaglio può favorire i blaugrana. L’agenzia dell’algerino è l’HCM Sports Management, la stessa che gestisce i contratti di Frenkie de Jong e Braithwaite. Di conseguenza i rapporti con gli spagnoli sono ottimi e ciò potrebbe rivelarsi decisivo. Per la Juventus la pista si fa davvero in salita.