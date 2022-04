Una sorpresa dietro l’altra: affare Simeone-Inter da 30 milioni

Simeone-Inter, un legame emotivo che potrebbe sfociare nel mercato. Un centrocampista potrebbe fare gola

L’Inter ha ripreso la rincorsa scudetto rimettendo il destino nelle proprie mani grazie ai successi in serie contro Juventus e Verona che hanno consentito a Lautaro e soci di approfittare dei passi falsi sistematici di Milan e Napoli. I nerazzurri hanno di fronte a se sette partita (compreso il recupero col Bologna che si giocherà) da provare a vincere per non dover guardare alla concorrenza in una battaglia per il titolo entrata ormai nella fase calda.

Le sfide a Juventus e Verona hanno peraltro consentito a Simone Inzaghi di recuperare al meglio anche Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella, tornati entrambi al gol e prontissimi ad un rush conclusivo senza alcune esclusione di colpi. Colpi e battaglia che non ha risparmiato neanche l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone nella doppia sfida dei quarti di finale di Champions League contro il Manchester City. 1-0 il computo totale dopo 180 minuti che ha premiato la proposta di gioco della truppa di Guardiola che ha trovato di fronte a se una squadra brutta da vedere ma estremamente convinta e ‘cattiva’ agonisticamente.

Calciomercato Inter, legame con Simeone: Calhanoglu idea per i ‘Colchoneros’

Proprio grinta, cuore e cattiveria agonistica sono le caratteristiche principali del gioco di Simeone, che pone all’altare della partita e della proposta anche la qualità dei calciatori migliori tecnicamente che si mettono a disposizione della causa. C’è però chi come Rodrigo de Paul non è riuscito nel corso di questa sua prima stagione in Spagna a calarsi al meglio nella mentalità cholista. Meno grintoso di altri e poco incline alla proposta dell’allenatore argentino che storicamente predilige altri tipi di calciatori.

Ed è proprio qui che Simeone potrebbe instaurare un rapporto di mercato con l’Inter. De Paul non ha convinto per quasi tutta l’annata e più in generale c’è bisogno di un rinnovamento a centrocampo provando a fare la giusta media tra quantità, forza mentale e qualità tecnica. Un mix questo che potrebbe offrire Hakan Calhanoglu, che tra alti e bassi sta vivendo una grande annata d’esordio nella Milano nerazzurra dopo tanti anni al Milan. Proprio questo passaggio da una sponda all’altra della città fa ben capire la forza mentale di un calciatore che anche nel derby d’andata di campionato ha dimostrato di non aver paura di nulla. Un calciatore quindi adatto per qualità e carattere molto forte e formato, a giocare alla corte del ‘Cholo’ che potrebbe provarci con 25/30 milioni di euro, più o meno la valutazione dell’Inter che farebbe plusvalenza piena. I nerazzurri ci puntano ma con la giusta cifra non andrebbe escluso nulla a priori, fermo restando che si tratterebbe di una semplice suggestione.