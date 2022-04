Svolta Juve, può arrivare in estate dal Manchester City

Prende forma la nuova Juventus di Massimiliano Allegri, dopo l’avvicendamento in attacco tra Vlahovic e Dybala. Occasione dal Manchester City

Sono definite le due semifinali della Champions League 2021-2022. A giocarsi la finalissima di Parigi saranno Real Madrid-Manchester City e Liverpool-Villarreal.

Si sono conclusi ieri sera i quarti di finale, ricchi di partite spettacolari e, come al Wanda Metropolitano, ad altissima tensione. Nel match di ritorno tra spagnoli e inglesi si sono viste scene da far west: rissa in campo e nel tunnel dopo il triplice fischio, con addirittura l’intervento della polizia. Un parapiglia che ha inevitabilmente coinvolto anche Zinchenko, che era a bordocampo a scaldarsi: ancora una volta, infatti, l’ucraino non è stato schierato da Pep Guardiola senza nemmeno subentrare nella ripresa. È a tutti gli effetti una riserva e in estate non è da escludere un possibile addio ai Citizens.

Calciomercato Juve, occasione Zinchenko dal Manchester City

Zinchenko nasce centrocampista ma negli anni Guardiola lo ha trasformato in un terzino sinistro. In quel ruolo, però, il tecnico spagnolo non rinuncia mai a Cancelo, ormai dirottato definitivamente sulla sinistra con Walker a destra. Le gerarchie sono ben definite e tra centrocampo e fasce per Zinchenko c’è pochissimo spazio. Potrebbe approfittarne in estate la Juventus, che è invece alla ricerca di un profilo di livello internazionale per la fascia sinistra e il post Alex Sandro. L’ucraino è in scadenza di contratto nel 2024 e valutato circa 20-25 milioni di euro. Se la società bianconera dovesse riuscire a piazzare il brasiliano, potrebbe dunque essere Zinchenko il prescelto sulla sinistra. Staremo a vedere.