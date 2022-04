CMWEB | Cambia il mercato, Mourinho lo blinda: niente Juventus

Svolta in casa Roma con Mourinho che blinda il calciatore giallorosso finito nel mirino anche della Juventus: in arrivo il rinnovo

José Mourinho ha tolto Bryan Cristante dal mercato. Dove tutti pensavano di poterlo collocare con un rinnovo che ancora non arriva e con Monchi che da Siviglia pressa per riprenderlo.

E invece domenica sera, dopo la vittoria di misura a Genova con la Samp, scherzando con Ciro Ferrara, il tecnico portoghese ha dato una indicazione che dalle nostre parti assurge al ruolo di notizia, con un timbro che pesa, come è appunto quello dello Special One. «”Pensa Ciro che a Roma dicono che per me Cristante non è indispensabile e che in estate sarà sul mercato”. Leggi e decodifica al contrario: Cristante è importante per questa squadra e non si muove. Almeno così sembra.

Perché vogliamo tenerci il beneficio del dubbio. Perché il mercato è fatto di tanti momenti, le strategie hanno un loro peso. E un Cristante messo benevolmente alla porta potrebbe diventare una occasione per chi lo chiede e un rischio finanziario per chi volesse pensare di cederlo. Questa è sicuramente la lettura “sospettosa” dei giornalisti abituati a leggere nelle pieghe del mercato: e ci va concessa. Poi ci sono i fatti: e oggettivamente Cristante in questo 3-4-2-1 così concepito, a formare il quadrilatero con Oliveira accanto, Mkhitaryan e Pellegrini davanti, ha dimostrato di poter prendere in mano la linea mediana della Roma, mettendoci gamba, fisicità e anche quel po’ di qualità che non sarà top, ma va benissimo.

L’idea di portare idee nuove in mezzo al campo resta, Mourinho non ha mai rinnegato la necessità sollevata già in estate e poi a gennaio, di un regista puro. Questo Cristante, però, è una risorsa e la Roma non è più disposta a privarsene con leggerezza. A quanto pare, non vuole proprio più cederlo. Usciranno Veretout, Diawara, probabilmente Darboe, ma si ripartirà da Sergio Oliveira, Bryan Cristante e molto probabilmente anche da Edoardo Bove, per andare a mettere uno-due centrocampisti setacciando il mercato. Il regista sarà sicuramente il giocatore su cui il club giallorosso è orientato a fare l’investimento più importante.

Il mercato di Cristante, finora, sembrava camminare su due direttrici. Da una parte la Liga, dall’altra la Juventus. Monchi è l’uomo che prese Cristante dall’Atalanta portandolo a Roma: non fu un accordo tenero (20 milioni fissi e 10 legati al raggiungimento di obiettivi), ma sull’affidabilità del giocatore non si può discutere. Di più, magari, su alcune fasi di appannamento da cui ora sembra essere uscito. C’è da dire che le necessità lo hanno messo nella condizione di dover interpretare più ruoli (anche in difesa) e che il ragazzo lo ha fatto sempre senza sottrarsi mai. Una qualità che gli viene riconosciuta e che lo ha portato ad essere sempre considerato dagli allenatori che ha avuto (anche dal ct Mancini in Nazionale). I tifosi della Roma non dimenticano l’investitura che arrivò da De Rossi sul compagno di squadra: anche come leader all’interno dello spogliatoio il suo ruolo è riconosciuto e apprezzato.

Calciomercato Roma, Mourinho blinda Cristante: niente Juventus

Insomma, Monchi sarebbe pronto a rilavorare con lui a Siviglia e Allegri, che è sempre molto meticoloso nel guardare aspetti tecnici e caratteriali dei calciatori che si mette in casa, a Cristante ha pensato come pedina importante nella rifondazione di una mediana bianconera che oggi resta ancora distante da quella a cui era stato abituato negli anni del suo primo ciclo alla Juventus. Ma da domenica Mourinho il suo messaggio lo ha mandato, come spesso gli capita scegliendo una strada originale nel comunicare le sue scelte.

Lo ha fatto per Cristante e per Mkhitaryan, spiegando come la permanenza dell’armeno a Trigoria sia l’obiettivo di tutti, tecnico, giocatore e società. Ora per l’azzurro manca il rinnovo di un contratto che scadrà tra 14 mesi. Ma questa è materia per Tiago Pinto, che passerà all’azione probabilmente a fine stagione.