L’ingaggio è troppo alto, l’Inter ha un’idea a sorpresa per Dybala

Troppo alto l’ingaggio della ‘Joya’ Paulo Dyala. L’Inter ha un’idea sorprendente per rimediare al problema e arrivare al dieci bianconero

Le strade di Paulo Dybala e della Juventus si separeranno a fine stagione, a meno che la dirigenza bianconera non cambi i propri piani a poche settimane dal termine del campionato. L’attaccante argentino lascia Torino dopo sette intense annate e tanti trofei vinti da protagonista.

Tra i club che spingono di più per averlo, in Italia, l’Inter. Fu proprio Beppe Marotta, amministratore delegato del ‘biscione’, a volerlo con sè e a portarlo nel 2015 alla Juve dal Palermo. Dopo anni potrebbe riprovarci per il suo vecchio pupillo. Sogna di comporre un’accoppiata argentina da brividi con Lautaro per l’attacco nerazzurro. Stando alle ultime sul numero dieci bianconero, però, i primi tentativi sul calciomercato del dirigente interista non sarebbero stati così entusiasmanti. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Marotta vorrebbe portare il calciatore a Milano anche solo per una stagione lavorando molto sull’ingaggio.

Dybala, l’idea di Marotta per l’ingaggio

L’Inter non può caricarsi di ingaggi impegnativi. Pertanto l’ad nerazzurro avrebbe aperto alla possibilità di ingaggiare il fantasista in uscita dalla Juventus ma solo a determinate condizioni. Sarebbe stato lo stesso Marotta a far sapere a Dybala che lo prenderebbe volentieri per un anno a numeri praticabili, in modo da potergli consentire un rilancio in grande stile. Un’offerta che starà al campione classe 1993 giudicare, ma che di fatto rimanderebbe il problema sul proprio futuro soltanto di una stagione. Il calciatore ha confezionato fin qui 13 reti in 30 presenze stagionali tra campionato, Coppa Italia e Champions League. Nel giro di poche settimane si conoscerà il suo destino, che pare in parte già scritto: sarà addio alla Juventus, con l’Inter alla finestra. Ma Marotta, stavolta, non sarebbe disposto a spingersi troppo in largo per riabbracciare la ‘Joya’.