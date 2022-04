Il Napoli trema: adesso Milan e Juve puntano allo scippo

Il calciomercato del Milan è pronto ad infiammarsi in vista della prossima estate: alternativa top in Serie A

Archiviato il pari contro il Bologna, per il Milan è già tempo di preparare la difficile trasferta, tra tre giorni, in casa del Torino. Una sfida cruciale per il prosieguo stagionale rossonero, visto che Napoli ed Inter tallonano da tempo la squadra di Pioli e pregustano l’eventuale sorpasso al vertice della Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato, per il ‘Diavolo’ è tempo di valutare quella che sarà l’estate che la società meneghina vivrà. Tra entrate ed uscite, la società di via Aldo Rossi si candida tra le assolute protagoniste dei prossimi mesi.

Fare il salto di qualità per restare ai vertici della Serie A e tornare competitivi anche in Champions League: questo il desiderio di Maldini e Massara che hanno da tempo messo nel mirino Gianluca Scamacca per l’attacco. Un attacco che rischia di vedere il ritiro di Zlatan Ibrahimovic.

Milan, non solo Scamacca: occasione super in A

‘La Gazzetta dello Sport’, oggi in edicola, parla di un budget di ben 100 milioni di euro a disposizione di Maldini e Massara, valutando però una suggestiva e clamorosa alternativa al gioiello in forza al Sassuolo. Per Scamacca serviranno 40 milioni di euro o più, la società neroverde non intende fare sconti. Ecco quindi che, sempre in Serie A, può partire un vero e proprio duello con la Juventus.

Nel mirino c’è Piotr Zielinski, trequartista del Napoli in scadenza nel giugno 2024 con la società di Aurelio De Laurentiis. Brahim Diaz non ha convinto e con Kessie in partenza, l’arrivo del polacco sarebbe una vera e propria panacea per la squadra rossonera. Gli alti e bassi con Spalletti, poi, possono avvicinare l’ex Empoli alla porta d’uscita.

Il Napoli valuta 35-40 milioni il classe 1994 che in stagione, tra campionato e coppe, ha collezionato 36 presenze con 7 reti e 5 assist vincenti.