Sembra rinato, e la Juve gongola | Occasione per l’estate

Dopo un inizio balbettante, uno dei giocatori più discussi dall’ambiente bianconero sembra rinato: nuovo scenario per l’anno prossimo

Alle volte basta che cambi l’allenatore, o che scatti la scintilla con un nuovo ambiente, per far sì che un giocatore torni ad esprimersi almeno parzialmente in linea con le aspettative su di lui riposte. Spesso anche un oblio durato mesi può essere cancellato da un paio di prestazioni – magari condite da dei gol – per consentire di vedere la luce in fondo al tunnel.

La dirigenza della Juve nelle ultime due settimane ha registrato positivamente i progressi di un giocatore che pareva perso definitivamente. Il prestito all’estero, sebbene iniziato non col piede giusto, sta ora regalando soddisfazioni sia al club beneficiario del trasferimento, sia alla stessa Vecchia Signora che già gongola all’idea di un possibile affare nel prossimo calciomercato estivo.

La rinascita di Aaron Ramsey: la Juve ora ci spera

Titolare di un contratto da 7 milioni netti annui con scadenza giugno 2023, Aaron Ramsey non fa parte del progetto tecnico dei bianconeri ormai da tempo. La società è riuscita all’ultimo istante – nel mercato di gennaio – a confezionare un prestito secco ai Glasgow Rangers. Gli inizi del gallese con la sua nuova maglia sono stati da incubo. Nelle ultime due gare però, il capitano della sua Nazionale ha sfoderato due ottime prestazioni, condite da due reti. Dalle parti di Ibrox Park ora riflettono sull’opportunità di trattare con la Juve per una permanenza del centrocampista.

Per la verità sembra ancora prematuro parlare di una trattativa tra la Juve ed il club scozzese per quello che sarebbe a tutti gli effetti un prestito ex novo, considerando che non ci sono opzioni a favore dei Rangers nell’accordo di gennaio. Se però Ramsey dovesse confermarsi su questi livelli da qui a fine stagione, Cherubini ed Arrivabene potrebbero sperare di risparmiare, almeno parzialmente, sull’ingaggio dell’ex Arsenal. Rimodulando un nuovo prestito al club della Scottish Premier League.