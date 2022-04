Ancelotti risponde al Milan: lo scambio è da urlo

Il calciomercato del Milan può avvicinarsi a quello del Real Madrid: richiesta clamorosa dell’ex Ancelotti

Il passo falso contro il Bologna preoccupa in parte Stefano Pioli che, contro il suo passato, sperava di poter confermare con una vittoria il buon momento dei rossoneri. Così non è stato e lo 0-0 tiene più che aperti i giochi, a sole sette giornate dalla fine del campionato di Serie A. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve e per la dirigenza di via Aldo Rossi è già arrivato il momento di riflettere sulle prossime mosse che potrebbero rinforzare non poco la rosa del Milan per la gioia del tecnico emiliano.

In tal senso la strada del Milan potrebbe incrociarsi con quella del Real Madrid del grande ex, Carlo Ancelotti. Non è un mistero che in casa Milan si stiano monitorando diversi profili, non più tra le primissime scelte dell’allenatore di Reggiolo. I ‘Blancos’, a giugno, vivranno una piccola rivoluzione ed è per questo che il Milan avrebbe messo nel mirino il cartellino di Marco Asensio. Un’occasione più unica che rara quella legata a Marco Asensio, in scadenza tra un anno con il Real e valutato circa 25 milioni di euro.

Il Milan sogna Asensio: Ancelotti spiazza Maldini

Asensio al Milan, un’ipotesi ancora viva quando mancano diverse settimane alla riapertura della sessione estiva di mercato. Ancelotti, però, pur avendo deciso di lasciar partire il gioiello spagnolo a fine stagione, avrebbe in mente una proposta clamorosa nei confronti del suo ex club. Carlo Ancelotti ha messo sotto torchio Sandro Tonali, vera sorpresa della grande annata del Milan.

Il centrocampista, tifoso rossonero, sta brillando prendendo per mano le chiavi della mediana rossonera, attestandosi come un perno insostituibile. L’asse Milano-Madrid potrebbe vedere sul piatto Asensio e Tonali, con il rossonero che ha una valutazione di circa 40-45 milioni di euro.

Situazione dunque in divenire, da Asensio a Tonali: il calciomercato del Milan può rivelare ancora molte sorprese.