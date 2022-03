Brahim Diaz delude ancora, svolta Milan: clamoroso ritorno

Schierato dal primo minuto contro il Cagliari, Brahim Diaz continua a deludere dopo l’exploit in maglia rossonera: possibile ritorno da urlo

Dopo qualche panchina di troppo, Stefano Pioli gli ha dato fiducia: Brahim Diaz ha deluso le aspettative con una prestazione insufficiente contro il Cagliari.

A poche giornate dalla fine del campionato, il Milan vuole regalare lo Scudetto ai tifosi rossoneri. Stefano Pioli non si può nascondere più e così lotterà fino alla fine per cullare questo successo che manca da tanti anni in casa Milan. Nel frattempo la società è sempre molto attiva sul fronte calciomercato per regalare all’allenatore rossonero diversi innesti di qualità.

Brahim Diaz ha deluso ancora dopo che lo stesso Pioli l’ha schierato dal primo minuto contro il Cagliari. Una prestazione al di sotto delle sue qualità, che potrebbe così far pensare alla scoietà rossonera a nuove strategie di calciomercato.

Brahim Diaz può andar via, Paqueta torna di moda

Il talentuoso giocatore brasiliano del Lione ha conquistato tutti in Francia dopo l’addio al Milan. In questa stagione ha collezionato ben nove gol tra Ligue1 ed Europa League con cinque assist complessivi. L’ex rossonero, arrivato in Italia grazie a Leonardo, non è riuscito ad imporsi con la maglia del Milan dicendo addio dopo poco. Così in Francia ha ritrovato entusiasmo e giocate d’alta classe: in questo modo la società italiana potrebbe tornare a pensare a lui per il ruolo di trequartista. I prossimi mesi saranno così decisivi per nuove trattative in ottica futura: Paquetà vorrebbe tornare ad essere protagonista in Serie A.