Arriva Luis Alberto, via libera al colpo Juventus: torna in A

Luis Alberto sembra vicino a lasciare la Serie A viste le tante richieste soprattutto in Spagna: via libera per il grande colpo della Juventus

In Serie A il calciomercato è già iniziato in maniera non ufficiale. I grandi club stanno cercando di muovere i primi passi concreti per garantirsi dei grandi colpi in estate. La Juventus sta cercando un attaccante, ma anche un trequartista di qualità che possa alzare il livello della rosa.

Visto l’addio ormai annunciato di Dybala, servirà un giocatore tecnico che possa prendere il suo posto. La Juventus corteggia a distanza da tempo Luis Alberto ma non è un mistero che lo spagnolo vorrebbe tornare a giocare in Liga. Le pretendenti non mancano e secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘elgoldigital.com’, l’Atletico Madrid avrebbe preso un grande vantaggio sulle concorrenti. Il ‘Cholo’ Simeone intende portarlo a Madrid per renderlo centrale nel suo progetto.

Simeone punta Luis Alberto e libera De Paul per la Juve

La Lazio valuta il suo gioiello, Luis Alberto, almeno 35 milioni di euro e l’Atletico Madrid sembra intenzionato a investirli anche se deve fare i conti con l’inserimento del Siviglia, altro club ambizioso e pronto a puntare su un top player. La mossa dell’Atletico, volta all’acquisto di Luis Alberto, libererebbe, di fatto, Rodrigo De Paul.

L’argentino ex Udinese non ha brillato con i colchoneros in questa stagione: appena 2 gol tra Liga e Champions League. Il trequartista che ha incantato in Italia ha voglia di tornare in Serie A. L’incrocio con Luis Alberto permetterebbe alla Juventus di fiondarsi su De Paul, un giocatore che la dirigenza bianconera ha sempre ammirato e osservato con grande interesse