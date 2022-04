Sorpresa Zaniolo, il maxi affare taglia fuori la Juventus

Nicolò Zaniolo è l’uomo del momento. Dopo una stagione non troppo esaltante con la Roma, tanti top club d’Italia avrebbero messo gli occhi sul talento

Al momento non è più felice a Roma. Il suo processo di crescita si è arrestato un po’ a causa del doppio infortunio al ginocchio ed ora vorrebbe ritrovare un po’ di serenità.

Nelle ultime settimane il suo profilo è stato accostato alle big d’Italia con un forte interessamento anche della Juventus. Il suo contratto scadrà nel giugno 2024 percependo 2 milioni di euro più bonus. Al momento non c’è stato alcun contatto per il suo rinnovo e così ci sarebbe anche un interesse del Napoli come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport”.

L’idea della società partenopea è quella di allestire una rosa competitiva in vista della prossima stagione per arrivare a colpi di livello assoluto anche dopo l’addio di Lorenzo Insigne. La valutazione di Zaniolo si aggira intorno ai 50 milioni di euro con il Napoli pronto a pensare ad un maxi affare per convincere la Roma.

Calciomercato, anche Elmas nell’affare Zaniolo

In questo modo il Napoli proverà a tutti i costi l’assalto a Nicolò Zaniolo arrivando ad essere protagonista in ottica futura. L’obiettivo potrebbe essere quello di offrire alla Roma anche l’accoppiata Elmas più Demme o uno dei due più una parte cash. Lo stesso attaccante della Roma potrebbe dire addio alla società giallorossa senza pensare così al rinnovo: Zaniolo vorrebbe tornare ad essere protagonista a suon di gol come prima dell’infortunio con l’exploit in massima serie.