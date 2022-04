Incontro tra le parti, c’è l’accordo: addio Juventus

Le parti si sono incontrate e i presupposti sono ottimi per un rinnovo nei prossimi giorni: la Juventus perde di vista l’obiettivo

Non è un segreto che la Juventus stia cercando un difensore per la prossima stagione. Chiellini e Bonucci hanno ormai una carta d’identità con cui fare i conti, de Ligt non è per nulla sicuro della sua permanenza a Torino dalla prossima stagione.

Tutte situazioni che obbligano la Juventus a intervenire in maniera concreta in quel reparto. La dirigenza continua a monitorare la situazione di Antonio Rudiger che, però, ha molte richieste, sopratutto dal Real Madrid. L’alternativa per i bianconeri sarebbe l’uruguaiano del Barcellona, Ronald Araujo che sotto la guida di Xavi si sta imponendo egregiamente nel Barcellona delle nuove stelle.

Sembrava concreta la possibilità che il difensore sudamericano classe ’99 lasciasse Barcellona, viste le tante richieste in giro per l’Europa e un contratto in scadenza tra poco più di un anno, a giugno 2023.

Il Barca ad un passo dal rinnovo: Juve, addio Araujo

Il Barcellona, invece, sembra aver trovato l’accordo col giocatore e con il suo entourage per il rinnovo. Mateu Alemany, direttore sportivo del club catalano, ha incontrato l’agente di Araujo, Edmundo Kobchi. Un incontro piuttosto lungo che si è concluso con ottimi risultati per entrambe le parti, come riportato da ‘elnacional.cat’.

L’agente di Araujo ha poi dichiarato: “E’ stato un importante riavvicinamento tra le parti. Speriamo che vada bene, i presupposti sono buoni”. Nei prossimi giorni potrebbe arrivare la fumata bianca per il rinnovo dell’uruguaiano fino al 2026 col Barcellona. Un accordo che taglierebbe fuori la Juventus dalla corsa ad uno dei difensori più interessanti del panorama europeo.