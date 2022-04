Un altro portoghese dopo Leao: senza Champions il nuovo esterno

Il Milan si è fermato ieri sera contro il Bologna riaccendendo la concorrenza nella corsa scudetto. Intanto per il mercato si pensa ad un nuovo esterno destro

Si fa sempre più intensa la battaglia scudetto, col Milan che conduce ma ora con il minimo scarto sul Napoli dopo un fine settimana che è stato favorevole agli azzurri e all’Inter che hanno vinto i rispettivi big match contro Atalanta e Juventus. Solo un pari senza reti a San Siro invece per la truppa di Stefano Pioli, fermata sullo 0-0 da un Bologna attento ed ordinato, capace di resistere agli assalti di Leao e soci.

Parallelamente alla corsa scudetto, al di fuori del terreno di gioco il Milan pensa anche al prossimo calciomercato, ed è inevitabile fare un pensierino sulle necessità a partire proprio dai verdetti del campo. Anche la partita col Bologna ha infatti evidenziato un problema sulla fascia destra d’attacco per i rossoneri che non riescono a trovare un titolare all’altezza. Messias è un gregario che sta provando a dire la sua, ma ieri è stato ‘bocciato‘ già all’intervallo con l’ingresso di Rebic e lo spostamento sul versante opposto di Leao.

Calciomercato Milan, caccia all’esterno destro: Gelson Martins idea a tinte portoghesi

Una mossa tattica quella di Pioli di ieri che ha anche evidenziato l’involuzione di Saelemaekers, precedente possessore della corsia di destra sulla trequarti ed ora relegato a semplice riserva. I due esterni che si sono alternati finora in stagione non convincono sul lungo periodo e Maldini e soci puntano quindi a potenziare l’organico con una nuova ala destra. L’intuizione giusta, come spesso capita potrebbe anche arrivare dalla Francia visto il legame di mercato che il Milan sembra aver instaurato con la Ligue 1.

Proprio da questo link potrebbe nascere un’idea di valore e a buon mercato come Gelson Martins, esterno destro d’attacco classe 1995 col contratto in scadenza 2024 ed una valutazione di poco inferiore ai 20 milioni di euro. Tecnico e rapido può giocare anche sulla fascia opposta e senza Champions potrebbe anche spingere per una cessione dal Monaco. Portoghese come Leao, era stato accostato al Milan un paio d’anni fa prima di finire in Francia e potrebbe tornare in auge come idea a buon mercato con una formula creativa di prestito con diritto oppure con una eventuale soluzione intorno ai 15/18 milioni.