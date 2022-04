Allegri avvisato: il big è sempre più vicino

Non solo l’addio ormai certo di Dybala: il calciomercato estivo della Juventus può vivere un nuovo scossone

Uno 0-1 che fa ancora male, sia per come arrivato che per il risultato in sè in una delle partite più sentite dell’anno. Il Derby d’Italia di ritorno si tinge di nerazzurro e la Juventus non può fare altro che guardare avanti, al prossimo impegno di Serie A in casa del Cagliari. Dal calcio giocato al calciomercato, la ‘Vecchia Signora’ già pianifica le prossime mosse per l’anno che verrà. L’estare 2022 potrebbe regalare una vera e propria rivoluzione alla rosa allenata da Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese, dopo aver accolto Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio, intende puntellare il gruppo che tra cessioni e nuovi innesti punterà a competere in prima fila sia per il prossimo scudetto che in Europa per la Champions League. Ed è per questo che nelle ultime settimane si sono susseguiti una serie di nomi di assoluto spessore per rinforzare lo scacchiere tattico in mano ad Allegri, praticamente in ogni zona del campo.

Juve, colpo Rudiger: la firma si avvicina

In attacco resta da valutare il destino di Morata, Dybala come già anticipato partirà a zero, mentre mediana e difesa attenderanno non pochi rinforzi. In tal senso, arrivano dalla Spagna novità rilevanti riguardo ad uno dei profili maggiormente attenzionati dal ds Cherubini ed in cima alla lista del club bianconero per la retroguardia: si tratta di Antonio Rudiger. Il difensore tedesco, già vicino ai bianconeri nelle scorse settimane, secondo quanto riferito da ‘ElNacional.cat’, avrebbe già deciso la sua prossima squadra.

Rudiger ha intenzione di accettare la pressante corte del Real Madrid di Florentino Perez che vuole a tutti i costi l’ex Roma per la difesa di Carlo Ancelotti. Con il caos che ha colpito i ‘Blues’ ed Abramovich che ha per ora salutato, il futuro di Rudiger sarà sicuramente lontano da Londra. Pronto a liberarsi a zero per il Real, al quale avrebbe già chiesto un contratto da 7 milioni di euro a stagione ed un importante bonus da incassare subito, alla firma dell’accordo.

La Juventus sembra dunque più distante dal forte difensore classe 1993 che in stagione, tra Premier League e coppe, ha totalizzato 43 presenze con 4 reti e 4 assist vincenti.