PSG rifiutato: svolta Juve per il grande ritorno

La Juventus continua a sognare un grande ritorno e il PSG si inserisce nell’affare: per i bianconeri però potrebbe essere arrivata la svolta

Ancora è amara la sconfitta contro l’Inter per la Juventus, che ora dovrà rialzare la testa per riuscire a blindare il quarto posto, visto che la Roma di Mourinho è adesso a soli cinque punti di distanza.

Nel frattempo, in vista della prossima sessione di calciomercato che si avvicina, i bianconeri lavorano per riportare a Torino il centrocampista del Manchester United, Paul Pogba, che a fine stagione potrà liberarsi a parametro zero. A inserirsi nei sogni bianconeri è però il PSG. Ma attenzione, grazie ai parigini potrebbe arrivare la svolta per il ritorno del francese.

Il PSG avanza l’offerta per Pogba: il francese preferisce la Juventus

Il ‘PogBack’ è il sogno della Juventus da tempo. Riportare Pogba in bianconero infatti sarebbe un colpo importante per la prossima stagione, soprattutto perché potrebbe avvenire a parametro zero, visto che il centrocampista a giugno vedrà scadere il proprio contratto con il Manchester United. Ovviamente, vista la caratura del calciatore, sulle sue tracce non ci sarebbero solo i bianconeri.

Infatti, secondo quanto riportato da ‘Manchester United News’, il PSG avrebbe avanzato un’offerta a Pogba per sbarcare a Parigi, che però sarebbe inferiore all’attuale ingaggio che percepisce allo United. Il francese però sembrerebbe preferire il ritorno alla Juventus. Dunque per i bianconeri potrebbe essere arrivato il momento della svolta per riportare Pogba a Torino.