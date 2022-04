‘Sgarbo’ all’Inter per l’eredità di Dybala: 70 milioni di euro

Juventus al lavoro per il post Dybala. Possibile colpo in Premier, ma non Salah

Dybala andrà via, per scelta – ricordiamo – della Juventus che nell’ultimo e decisivo incontro non avrebbe presentato nemmeno una proposta. La famosa al ribasso, che forse l’argentino avrebbe anche accettato vista la sua intenzione di rimanere a Torino. E invece sarà divorzio, coi bianconeri che si stanno già muovendo in ottica erede.

Il ‘sogno’ Salah resta vivo, ma non vivissimo date le notizie che arrivano dall’Inghilterra. Precisamente quelle che parlano di possibile rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2023. Ma pure se i ‘Reds’ si decidessero a liberarlo, servirebbe un investimento superiore senz’altro ai 100 milioni di euro tra cartellino e ingaggio. Ora l’egiziano ex Roma guadagna 12 milioni netti, il suo obiettivo è naturalmente far salire il suo stipendio. Ecco perch* la Juve vaglia già delle alternative: ieri sono arrivate conferme su Dembele in scadenza col Barcellona e soprattutto Gnabry, anche lui in scadenza fra un anno ma col Bayern Monaco. I bavaresi vogliono ‘blindarlo’, ma se il tedesco dovesse rifiutare anche l’altra proposta di prolungamento, allora verrebbe messo sul calciomercato. Il prezzo è sui 50 milioni. Dieci milioni in meno costerebbe invece Charles De Ketelaere, grande talento belga in forza al Brugge e da tempo nel mirino del Milan.

Non è mai passato di moda, anzi, il nome di Gabriel Jesus. Il brasiliano non è più al centro del progetto di Guardiola e, come Salah e Gnabry, ha il contratto a termine nel 2023. L’agente di Allegri, ovvero Giovanni Branchini, è il suo rappresentante per l’Europa, per questo motivo non sarebbe complicato trovare una quadra economica: l’intesa tra le parti potrebbe essere raggiunta sulla base di un ingaggio da 6,5 milioni netti a stagione per i prossimi cinque anni. Un totale di circa 40 milioni lordi, considerate le agevolazioni del Decreto Crescita.

Calciomercato Juventus, Dybala ‘regala’ Gabriel Jesus

Essendo vicina la data di scadenza contrattuale col Manchester City, la Juve difficilmente andrebbe oltre una offerta da 30-35 milioni di euro per il cartellino del 25enne ex Palmeiras, tornato sul taccuino dell’Inter per l’eventuale post Lautaro. Come noto i nerazzurri ragionano pure sull’arrivo a zero di Dybala, il cui addio permette alla società targata Exor un risparmio di una settantina di milioni, la cifra che appunto potrebbe venir reinvestita per mettere le mani su Gabriel Jesus.