Champions League: De Bruyne abbatte il muro dell’Atletico, il Liverpool supera il Benfica

Il Manchester City supera di misura l’Atletico Madrid, il Liverpool supera le insidie del Benfica e poi dilaga

Ritorna il fascino della Champions League con le prime due gare dei quarti di finale, Manchester-City-Atletico Madrid e Benfica-Liverpool.

La gara dell’Etihad Stadium si gioca di fatto nella metà campo dell’Atletico Madrid che con la classifica filosofia del ‘Cholo’ Simeone, si difende in maniera efficace e prova a ripartire senza, però, creare quasi mai pericoli ai citizens. La squadra di Guardiola gestisce il possesso come sempre ma nel primo tempo non riesce a trovare il gol per sbloccare la partita.

Nella ripresa, però, i cambi di Guardiola fanno la differenza e Phil Foden si inventa l’assist vincente per il gol del solito Kevin De Bruyne. Il belga blocca la gara e poco dopo va molto vicino al raddoppio con un tiro a botta sicura, murato dalla difesa dei colchoneros. L’Atletico non tira mai in porta e non riesce ad avvicinarsi neppure al possibile gol del pareggio. Nonostante la vittoria di misura, il Manchester City si assicura un vantaggio importante per il ritorno ma l’ammonizione di Gabriel Jesus costerà la squalifica per la gara di ritorno.

Champions League, vincono City e Liverpool: tabellino marcatori

Il Liverpool vince in maniera netta sul Benfica. Nonostante la dura trasferta in Portogallo la squadra di Klopp dimostra tutta la sua forza vincendo 3-1. Ad aprire le marcature è Konaté dopo 17 minuti. Il raddoppio arriva con Sadio Mané ma ad inizio secondo tempo il Benfica torna in partita con il gol di Darwin Nunez, una rete solo illusoria. Nei minuti finali Luiz Diaz mette il sigillo e garantisce ai Reds un risultato piuttosto sicuro in vista del ritorno ad Anfield.

MANCHESTER CITY-ATLETICO MADRID 1-0

70′ De Bruyne

BENFICA-LIVERPOOL 1-3

17′ Konaté, 34′ Mané, 49′ Nunez, 87′ Luiz Diaz