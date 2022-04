Incontro dell’Inter per Dybala: ha scelto i nerazzurri

Paulo Dybala sembra aver scelto l’Inter come prossima destinazione: lo conferma l’incontro di qualche giorno fa tra le parti

La partita di domenica tra Juventus e Inter potrebbe essere stata l’ultima di Paulo Dybala da avversario dei nerazzurri. Marotta e Ausilio continuano ad avere l’argentino in cima alle loro preferenze, soprattutto essendo un potenziale colpo a parametro zero.

Secondo quanto riportato da ‘interlive.it’, la scorsa settimana ci sarebbe stato un incontro tra la dirigenza nerazzurra e l’agente di Dybala, Antun, per cominciare a parlare anche di cifre sull’eventuale ingaggio. La ‘Joya’, uscito in lacrime dall’Allianz Stadium dopo il ‘derby d’Italia’, avrebbe messo l’Inter in cima alle sue preferenze, ancor più dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone che continua a corteggiarlo. Anche il Tottenham di Conte ha fatto un timido sondaggi per l’argentino ma sembra molto indietro rispetto ai primi due club citati.

La priorità di Dybala è l’Inter: ecco il ‘sacrificio’ dei nerazzurri

Dybala vorrebbe restare in Italia, in un campionato che ormai conosce alla perfezione e nel quale ha dimostrato di poter fare la differenza. Dopo 7 anni alla Juventus in pochi si sarebbero aspettati che il suo futuro potrebbe essere a tinte nero azzurre. Il rapporto pregresso con Marotta potrebbe essere un fattore decisivo, così come l’amicizia con il compagno di nazionale Lautaro Martinez.

L’ingaggio di Dybala si aggirerebbe intorno ai 7.5 milioni di euro a stagione e l’Inter per rispettare i parametri di bilancio sarebbe costretto a fare qualche sacrificio e i primi nella lista dei partenti sono i due cileni, Arturo Vidal e Alexis Sanchez che porterebbero la società a risparmiare su due ingaggi molto significativi.