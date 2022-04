Juve-Inter cambia i piani: sì al rinnovo del big

Il Derby d’Italia vinto dall’Inter può incidere sui piani di mercato per la prossima estate: il rinnovo adesso è possibile

Non è stata cercamente una serata come le altre quella che ha visto l’Inter portare a casa i tre punti in uno dei più discussi Derby d’Italia degli ultimi anni. Nonostante la prestazione convincere da parte della Juventus di Allegri, a trionfare è stata la squadra di Inzaghi che resta adesso in piena corsa per la conquista dello scudetto. In tal senso, la buona prestazione dell’Allianz Stadium può aprire a scenari fino ad ora mai esplorati, in casa bianconera.

È chiaro come la ‘Vecchia Signora’ sia già focalizzata su quello che sarà il prossimo calciomercato estivo. Gli arrivi di Vlahovic e Zakaria lo scorso gennaio non possono bastare ed è per questo che la Juventus, a sorpresa, potrebbe trattenere uno dei big che nella serata appena trascorsa è stato tra i migliori in campo.

Juventus, rinnovo a sorpresa: ecco come

Sembrava destinato ad un addio rapido ed indolore, la prossima estate. È stato vicino alla cessione già a gennaio ma, adesso, Adrien Rabiot potrebbe davvero restare alla Juventus ben oltre l’attuale scadenza ferma al 30 giugno 2023. Una prestazione maiuscola quella dell’ex PSG, padrone del centrocampo e che ha spiazzato un pò tutti accompagnando spesso e volentieri anche l’azione offensiva.

Uno scenario assolutamente impronosticabile quello riguardante Rabiot, ancora in bianconero oltre l’attuale scadenza. L’idea di prolungare potrebbe concretizzarsi a patto che il francese spalmi su più anni l’attuale ingaggio di circa 7 milioni di euro netti all’anno.

Sono 37 le presenze collezionate dal centrocampista francese in questa stagione, con 2 assist vincenti in 2631′ in campo tra Serie A e coppe.