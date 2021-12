La Juventus offre Rabiot: l’allenatore non è convinto

La Juventus offre Adrien Rabiot alla Roma: ostacoli ingaggio e Mourinho, non convinto dalle prestazioni del francese

Tra le grandi delusioni di questa stagione, Adrien Rabiot potrebbe lasciare la Juventus. C’è la pista Roma, ma gli ostacoli non mancano.

Arrivato a Torino nell’estate del 2019, Adrien Rabiot non ha mai convinto del tutto la Juventus, alternando grandi prestazioni a periodi a dir poco opachi e deludenti. Ecco perché – nonostante un contratto in scadenza nel 2023 – le strade del centrocampista e della Vecchia Signora potrebbero presto dividersi.

Il centrocampista classe ’95 ha giocato 102 partite, segnando 6 gol e realizzando 5 assist con la maglia bianconera. Troppe, però, le prestazioni insufficienti, ultima quella offerta al “Penzo” nel deludente pareggio contro il Venezia di Paolo Zanetti. Arrivato dal Paris Saint-Germain a parametro zero, ora potrebbe lasciare Torino.

Calciomercato Juventus, Rabiot offerto alla Roma

L’idea è quella di offrire il cartellino di Adrien Rabiot alla Roma. Difficile immaginare un passaggio a titolo temporaneo. La Juventus si “accontenterebbe” di 10 milioni di euro per lasciar partire l’ex Tolosa già nella prossima finestra invernale di calciomercato, con direzione Roma, sponda giallorossa.

Due gli ostacoli da affrontare: su tutti quello relativo all’ingaggio percepito da Rabiot, il cui contratto con la Juventus prevede uno stipendio da 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra monstre per la Roma, non disposta a investire una simile somma, soprattutto per un calciatore reduce da stagioni tutt’altro che esaltanti.

Il secondo ostacolo è rappresentato da José Mourinho: il tecnico della Roma, infatti, non sarebbe convinto delle potenzialità di Rabiot. Ecco perché il calciatore dovrà ridurre in maniera significativa le sue pretese economiche nel caso in cui decidesse di sposare la causa giallorossa.