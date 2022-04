Incontro imminente e Juve in attesa: si decide il futuro del big

La Juventus monitora attentamente la situazione dell’attaccante. Il suo futuro si deciderà probabilmente in settimana

Il calciomercato estivo si sta avvicinando sempre di più, con molti giocatori pronti a liberarsi a zero dal primo luglio. La Juventus, però, vorrebbe giocare d’anticipo e starebbe valutando attentamente l’evolversi di un incontro tra club e calciatore.

Stiamo parlando di Ousmane Dembele del Barcellona. Stando a quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, infatti, è previsto un incontro tra le parti in settimana, ma dalle parole del dirigente blaugrana Mateu Alemany non filtra tutto l’ottimismo che aveva manifestato Xavi a suo tempo in una conferenza stampa.

Il direttore sportivo ha dichiarato espressamente che si potrà trattare solo se Moussa Sissoko, agente di Dembele, acconsentirà alle proposte del Barcellona. Il club, come noto, naviga in acque tutto fuorchè tranquille dal punto di vista finanziario e c’è bisogno anche di un passo verso la società da parte dei giocatori.

Incontro Barcellona-agente di Dembele: Juve alla finestra

Da questo dialogo potrà emergere molto circa il futuro di Dembele. Xavi ha già espresso la sua volontà di tenerlo e anche il presidente Laporta ha detto di aver visto un altro giocatore nell’ultimo periodo, anche grazie all’acquisto dell’amico Aubameyang. Questo però non può bastare a trattenere il giocatore.

Il Barcellona, probabilmente, offrirà ancora le stesse condizioni per il rinnovo e questo potrebbe infastidire l’agente. In tal caso per la Juventus potrebbe riaprirsi completamente la pista per l’esterno francese che diventerebbe il nuovo grande obiettivo per sostituire Paulo Dybala, nonostante le diverse caratteristiche.

Al momento, però, i bianconeri non possono fare altro che restare alla finestra ed aspettare. Saranno Dembele e il suo agente a decidere quale sarà la scelta migliore per il futuro, ma per la decisione, forse, basterà aspettare solo la prossima settimana.