L’Inter ha trovato l’alternativa a Scamacca: serve un sacrificio

L’Inter è a caccia di un attaccante per la prossima stagione: l’alternativa a Scamacca può arrivare sempre dalla Serie A

Una vittoria spazza crisi. L’Inter espugna il campo della Juventus e fa sentire la sua voce nella corsa allo Scudetto. Un finale di stagione che si preannuncia elettrizzante e che anticipa un calciomercato altrettanto entusiasmante.

Restando in casa Inter, è ormai risaputo che Marotta è alla ricerca di un attaccante centrale che possa alternarsi con Dzeko. Il nome più chiacchierato è quello di Gianluca Scamacca ma la valutazione del Sassuolo (si parla di 40 milioni) oltre alla concorrenza agguerrita, potrebbe spingere i dirigenti nerazzurri verso obiettivi meno complicati da raggiungere.

Occhi puntati sempre sulla Serie A dove un attaccante nell’ultima giornata si è messo in mostra con una tripletta, arrivando in doppia cifra e attirando l’interesse delle grandi del nostro campionato. Nelle scorse settimane c’è stato l’accostamento al Milan, altra società che interverrà nel reparto avanzato (Origi è il nome più caldo), ora tocca all’Inter accendere i riflettori su di lui.

Calciomercato Inter, occhi su Beto: la possibile richiesta

La tripletta di ieri contro il Cagliari ha riportato in auge il nome di Beto, attaccante portoghese dell’Udinese. Il 24enne potrebbe essere il profilo ideale per l’Inter ed ha dimostrato, al suo primo anno del nostro campionato, di avere le qualità per affrontare le difese italiane.

I nerazzurri potrebbero così bussare alla porta della società friulana per chiedere l’attaccante che finora ha realizzato 11 reti in Serie A. L’Udinese non è società con la quale è facile trattare ed è solita farsi pagare bene i suoi talenti. Potrebbe farlo anche con Beto chiedendo non soltanto cash ma anche uno de giovani più promettenti di proprietà dell’Inter: Satriano.

Il 21enne uruguaiano si sta comportando bene in prestito al Brest con quattro gol in nove partite, l’ultimo nella gara di ieri contro il Montpellier. Marino potrebbe chiederlo all’Inter per Beto, anche se la volontà della società nerazzurra è di non perdere il controllo del gioiellino sudamericano nel quale Marotta e Ausilio credono molto.