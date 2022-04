Sorpresa Dybala dopo Juve-Inter: “Guadagnerà di più”

Paulo Dybala, attaccante della Juventus, è stato protagonista nel big match contro l’Inter: l’annuncio a sorpresa

Una prova davvero importante per la Juventus, che non è riuscita a raggiungere il pari contro l’Inter (0-1): prestazione positiva per Paulo Dybala che ha sfiorato il gol in diverse occasioni.

L’ex campione della Juventus, Zbigniew Boniek, ai microfoni di Radio1 ha rivelato il suo punto di vista: “Non trovo niente di scandaloso se il giocatore in campo è se stesso: credo che Dybala in futuro guadagnerà di più”.

Una prestazione decisiva per il talentuoso argentino, che ha provato più volte a sfiorare il gol. Il suo futuro è lontano da Torino con il rinnovo contrattuale che non è arrivato: così in estate la Joya dovrà trovare un’altra sistemazione in vista della prossima stagione. Anche l’Inter è interessata da tempo al giocatore con Beppe Marotta che lo conosce molto bene dai tempi del club bianconero.

Calciomercato Juventus, Dybala voglioso di riscatto

Così lo stesso Boniek, vicepresidente della UEFA, ha svelato ai microfoni di Radio1 il suo pensiero intorno a Dybala: “Lui è un grandissimo calciatore, può fare sempre la differenza”. Poi parla della parte burocratica: “I procuratori vogliono fare trasferimenti per guadagnare soldi. Nella scelta del calciatore, può fare quello che vuole. A fine contratto può fare quello che vuole, finché dà tutto quando va in campo”.