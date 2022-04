Inchiesta sulla Juventus | Cuadrado ascoltato in Procura

Nell’ambito dell’inchiesta Prisma sulle plusvalenze e sui bilanci della società, il bianconero Juan Cuadrado è stato convocato in Procura

Dopo aver ascoltato Dybala, Bernardeschi ed Alex Sandro, si allargano le audizioni della Procura di Torino sull’inchiesta Prisma, per cui risultano indagati i vertici della Juve (Agnelli, Nedved e Paratici più altri quattro). Oggi è il turno di Juan Cuadrado, convocato per le ore 10 dai PM pm Gianoglio, Bendoni e Santoriello.

Ovviamente il giocatore colombiano è stato convocato come ‘persona informata dei fatti’ e non direttamente come attore indagato. Nel mirino della Procura c’è il famoso accordo per il taglio degli stipendi concordato tra la società Juventus ed i giocatori in piena era Covid, nella primavera del 2020.

L’inchiesta Prisma continua

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, nelle prossime ore sono attese altre audizioni. Ai vertici bianconeri vengono contestate emissioni di fatture per operazioni inesistenti e false fatturazioni per società quotate in borsa. La cosiddetta ‘manovra stipendi’ del 2020 – per la quale la Juve fu apripista tra i club di A – è sotto la lente d’ingrandimento.