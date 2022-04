Ritorno di fiamma da urlo: si realizza il sogno di Maldini

Maldini è pronto a mettere a segno il colpaccio: sì al top player in rossonero nel prossimo calciomercato estivo

Mancano ancora tre giorni al ritorno del Milan in campo, dopo la sosta per le nazionali utile a ricaricare le batterie dei rossoneri, attualmente primi in Serie A. Un duello a distanza quello con Napoli, Inter e Juventus che può vedere nel prossimo turno un discreto vantaggio in favore del ‘Diavolo’. Con gli uomini di Spalletti a Bergamo contro l’Atalanta ed il Derby d’Italia sullo sfondo, Maldini e Pioli sperano di sorridere ulteriormente in attesa di affrontare il Bologna lunedì sera.

Un sorriso che potrebbe estendersi ben oltre il calcio giocato, con la dirigenza di via Aldo Rossi che non smette di lavorare alla sessione estiva di calciomercato. Dalla Spagna, in tal senso, si parla con insistenza di un colpo che Maldini e Massara sono pronti a chiudere per giugno 2022. Ritorno di fiamma per il top player che, al termine dell’attuale stagione lascerà il Real Madrid: il futuro può essere a Milanello.

Assist di Ancelotti: gratis dal Real Madrid al Milan

Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo ‘Don Balon’, uno dei prossimi colpi del Milan sarà Isco. Il trequartista, in scadenza il prossimo 30 giugno, è destinato a dire addio al Real Madrid a parametro zero. Ancelotti, infatti, ha già espresso la volontà di liberarsi dell’ex Malaga che in passato è finito nel mirino anche della Juventus. Il Milan in tal senso sembra tornato con forza, pronto a regalarlo a Pioli per l’anno prossimo.

Il calciatore nei giorni scorsi è stato visto tra le strade di Firenze, con l’opzione viola che rimane comunque sullo sfondo. Maldini e Massara, però, intendono accelerare e superare la concorrenza per Isco, che ha segnato 2 reti in 14 presenze.

Situazione dunque in divenire, ma il piano di Maldini è chiaro: Isco resta una delle priorità rossonere nella prossima stagione.