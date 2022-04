Ritorno a sorpresa per Conte: sfuma il colpaccio per il Milan

A fine stagione in casa Tottenham potrebbe tornare uno dei pupilli del club: il suo ritorno però farebbe saltare un obiettivo al Milan

La stagione vive la sua volata finale, ma i vari campionati europei hanno ancora molto da dire sia nelle lotte scudetto che per quelle per l’Europa e per non retrocedere. Certamente in Premier League e in Serie A vivono due momenti di forma importanti sia il Tottenham che il Milan.

I rossoneri sono in vetta alla classifica italiana, mentre gli ‘Spurs’ nelle ultime cinque partite ne hanno vinte quattro, tornando in corsa per un posto in Champions League. I destini delle due squadre in qualche modo potrebbero incrociarsi nel prossimo calciomercato estivo, con Antonio Conte che potrebbe soffiare un obiettivo a Stefano Pioli.

Milan, beffa dal Tottenham: pronto il ritorno di Bale

Grande protagonista della settimana dedicata alle Nazionali è stato Gareth Bale. Infatti l’attaccante del Real Madrid con il Galles si è reso protagonista di una doppietta che ha permesso alla propria Nazionale di battere l’Austria e approdare alla finale del playoff Mondiale, dove aspetterà la vincente tra Scozia e Ucraina.

Nel Real Madrid però per il gallese le cose continuano a non andare bene, con sole cinque presenze e un gol in questa stagione. Sulle sue tracce da tempo ci sarebbe il Milan, soprattutto vista la situazione contrattuale che lo vedrà a fine stagione partire a parametro zero. Secondo quanto riportato da ‘Fichajes.net’, il Tottenham vorrebbe riprendere Bale per farlo tornare al top. Un ritorno che dunque farebbe sfumare al Milan l’opportunità di prendere il gallese.