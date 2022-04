Il futuro di Correa è in bilico: occhio allo scambio in Serie A

Joaquin Correa, attaccante dell’Inter di Simone Inzaghi, potrebbe lasciare i nerazzurri nella prossima estate di calciomercato: occhio ad un possibile scambio

L’Inter di Simone Inzaghi si prepara ad affrontare la prossima giornata del campionato italiano di Serie A, decisiva per le sorti della stagione, contro la Juventus di Massimiliano Allegri.

I bianconeri, in piena rimonta, vogliono fermare la Beneamata che è arrivata all’ultima chiamata per credere nelle possibilità di scudetto dopo una seconda parte di stagione non proprio felicissima, basti pensare agli appena sette punti collezionati nelle ultime sette giornate di Serie A. L’Inter dovrebbe puntare sulla classica coppia d’attacco composta da Edin Dzeko, centravanti bosniaco, e Lautaro Martinez, bomber argentino. I due attaccanti non stanno facendo molto bene nelle ultime uscite e l’ex allenatore della Lazio potrebbe anche puntare sul profilo di Joaquin Correa, seconda punta arrivata nell’ultima estate di calciomercato proprio dai biancocelesti di Claudio Lotito.

Il giocatore argentino, arrivato all’Inter per 30 milioni di euro, è stato spesso ai box in questa stagione e, nonostante le due decisive doppiette messe a segno contro il Verona e l’Udinese, non sembra aver convinto particolarmente la dirigenza della Beneamata che potrebbe anche decidere in merito ad una clamorosa cessione nella prossima estate. In tal caso, attenzione ad un club in particolare, l’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Calciomercato Inter, addio Correa: scambio a sorpresa

Gli orobici infatti sono a caccia di un attaccante di rilevanza internazionale e Correa potrebbe essere il nome giusto per l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi, per convincere l’Inter, potrebbero mettere sul piatto il nome di Luis Muriel, altro giocatore che sta vivendo una stagione decisamente opaca con appena 4 gol messi a segno in questo campionato di Serie A, gli stessi realizzati da Correa. L’ipotesi del colombiano non sembra però scaldare l’Inter sia per le condizioni fisiche di Muriel che per la valutazione dell’ex Sampdoria, ritenuta eccessiva intorno ai 30 milioni di euro.