DIRETTA – Sorteggi Mondiali 2022: le estrazioni dalle urne per i gironi

Alle 18.00 la diretta dei sorteggi Mondiali di Qatar 2022. Le estrazioni dalle urne decreteranno i gironi del prossimo torneo mondiale per nazionali.

Mancano all’appello ancora tre squadre, che saranno decretate dai playoff che si disputeranno a metà giugno. Al momento sono 29 le squadre già qualificate e non ci sarà l’Italia di Roberto Mancini, eliminata ai playoff dalla Macedonia del Nord. Il sorteggio sarà visibile in diretta tv su Rai Sport e Sky Sport, oppure in streaming tramite Rai Play e Now.

Sorteggi Mondiali, urne e criteri per le estrazioni di Doha

Le 32 squadre partecipanti verranno divise in otto gironi da quattro squadre, mentre le fasce sono state decretate sulla base del nuovo ranking Fifa, aggiornato soltanto nelle scorse ore. Il Qatar, nazione ospitante del torneo, sarà la testa di serie del Gruppo A. In ogni gruppo potranno esserci non più di due squadre europee (in totale saranno 13), mentre gli altri continenti avranno al massimo una squadra per girone. Le squadre provenienti dagli spareggi di giugno andranno direttamente in quarta fascia. Si procederà estraendo dall’Urna 1 alla 4.

Prima fascia/urna

Qatar, Brasile, Belgio, Francia, Argentina. Inghilterra, Spagna, Portogallo.

Seconda fascia/urna

Messico, Olanda, Danimarca, Germania, Uruguay, Svizzera, Usa, Croazia.

Terza fascia/urna

Senegal, Iran, Giappone, Marocco, Serbia, Polonia, Corea del Sud, Tunisia.

Quarta fascia/urna

Camerun, Canada, Ecuador, Arabia Saudita, Ghana, vincente playoff Uefa, vincente playoff interzona, vincente playoff interzona