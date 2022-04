Inter, due novità in vista della Juventus

L’Inter domenica sera affronterà la Juventus e per Simone Inzaghi arrivano due importanti novità dall’infermeria

L’Inter si prepara alla trasferta di Torino per il terzo ‘derby d’Italia’ della stagione. I nerazzurri hanno perso da diverse giornate il primato in classifica e adesso devono guardarsi le spalle proprio dalla Juventus.

Simone Inzaghi deve sciogliere ancora diversi dubbi di formazione, soprattutto per quanto riguarda Marcelo Brozovic e Stefan De Vrij, entrambi alle prese con problemi fisici. Per il difensore olandese sembra quasi impossibile il recupero per la gara con la Juventus. Oggi ha svolto lavoro personalizzato e potrebbe recuperare solo per la panchina. Al suo posto dovrebbe giocare Danilo D’Ambrosio, al fianco di Skriniar e Bastoni.

De Vrij in dubbio, Brozovic recupera per la Juve

Marcelo Brozovic, invece, si è allenato con il gruppo nella giornata di oggi, saltando solo la partitella per precauzione. Il centrocampista croato sembra aver recuperato la condizione ideale per poter essere in campo all’Allianz Stadium dal primo minuto e salvo clamorose sorprese sarà lui a guidare il centrocampo nerazzurro al fianco di Barella e Calhanoglu.