La Roma ha le idee chiare: decisione presa su Zaniolo

Nicolò Zaniolo deve riflettare sul suo futuro: la Roma dovrà così pensare a cosa ‘farà da grande’ il talentuoso giallorosso

Futuro sempre in bilico per Nicolò Zaniolo: la sua stagione non è stata esaltante senza incidere con gol e assist decisivi.

Così lo stesso giornalista Stefano Agresti ha svelato ai microfoni di Radio Radio il suo punto di vista intorno alla situazione di Zaniolo: “Va aiutato ma si deve aiutare anche lui, deve aiutare se stesso: è il grande nodo della Roma visto che riguarda anche al futuro”. Poi ha aggiunto anche altri dettagli per quanto riguarda il futuro del talento giallorosso: “Per me la Roma non ha deciso di puntarci troppo sul futuro, altrimenti lo avrebbero quantomeno convocato per il rinnovo. Le qualità sono importanti ma faticano ad emergere. Giusto dire che va aiutato, ma lui deve aiutarsi anche un po’ da solo”.

Una situazione da monitorare attentamente nei prossimi mesi con tanti club italiani ed europei che avrebbero già chiesto informazioni sul suo conto.

Calciomercato, c’è anche la Juventus forte su Zaniolo

La Juventus lo ha seguito già da mesi a lungo con Zaniolo che potrebbe così pensare alla sua nuova destinazione in ottica futura. La sua valutazione da parte della società giallorossa si aggira intorno ai 50 milioni, ma i bianconeri non vorrebbero arrivare a spendere questa cifra. La Roma non l’ha convocato ancora per discutere del suo rinnovo: la società giallorossa farà le sue riflessioni per quanto riguarda il suo futuro.