Milan ci risiamo, il Psg si prende il rossonero

Il Milan continua ad essere molto attivo sul fronte calciomercato: sfida PSG per il talentuoso giocatore che sta incantando tutti

Un lavoro certosino da parte della dirigenza rossonera, che vuole arrivare a talenti di assoluto valore per puntellare la rosa rossonera in ottica futura.

In questa stagione si sta mettendo in luce con la maglia del Nizza, Amine Gouiri, che potrebbe ancora cambiare aria al termine della stagione. Un’annata da incorniciare per il giocatore francese che ha messo a segno ben 12 gol conditi da otto assist con il Nizza. Le sue ottime prestazioni ha così attirato gli interessi delle big d’Europa, tra cui il Milan e il PSG con un duello a distanza per il rossonero. Il club parigino potrebbe essere così in vantaggio con il giocatore che non vorrebbe andar via dalla Ligue1. Un’idea suggestiva con Paolo Maldini sempre al lavoro per quanto riguarda nuovi talenti in circolazione.

Calciomercato Milan, quanta concorrenza per Gouiri

Così il classe 2000 sembra ormai essere diventato di sicuro affidamento a suon di gol e prestazioni: il presidente del Nizza, Jean-Pierre Rivère, ha già rivelato che non partirà nella prossima sessione di calciomercato visto il contratto in scadenza nel 2024. Il suo profilo interessa, in particolar modo, alle big d’Europa pronte a formulare un’offerta importante in casa Nizza. Il PSG ha già chiesto informazioni concrete in vista della prossima stagione: anche il Milan sarebbe molto interessato al giocatore classe 2000.