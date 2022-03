Decide tutto Klopp: la Juventus è furiosa

Un intreccio di calciomercato in vista della prossima estate: la decisione del Liverpool può complicare i piani di Allegri

Tre giorni a quello che, molto probabilmente, sarà un vero e proprio match scudetto. Juventus-Inter, di scena domenica sera all’Allianz Stadium, può dare importanti indicazioni per il forcing finale di Milan, Napoli, Inter e appunto Juventus nell’estenuante corsa verso il prossimo tricolore. Le big di Serie A stanno però già studiando le prossime mosse, in vista di un’estate di calciomercato che può regalare non poche sorprese al calcio italiano.

In tal senso, dalla Spagna, arrivano novità importanti per la squadra allenata da Massimiliano Allegri. La strategia della Juventus è chiara sin dallo scorso gennaio: portare a Torino profili di spessore come già accaduto con Vlahovic e Zakaria. Rinforzare pesantemente la rosa bianconera per permettere alla ‘Vecchia Signora’ di tornare ai vertici in Italia e soprattutto in Europa.

Juventus-Salah: svolta improvvisa

Secondo quanto riportato da ‘Sport.es’, il Liverpool avrebbe preso una posizione netta per quanto riguarda il futuro di una delle sue stelle che, da tempo, è il grande sogno della Juventus per l’attacco. Si tratta di Mohamed Salah, in scadenza l’anno prossimo con i ‘Reds’ e lontano dal rinnovo con la società inglese. All’egiziano pensa la Juventus ma anche il Barcellona, ricambiato dall’ex romanista che gradirebbe l’approdo alla corte di Xavi.

Una situazione, tuttavia, ben definita: il Liverpool, anche a costo di perdere a zero Salah nel 2023, non intende minimamente ascoltare offerte, per cedere subito Salah che è considerato al momento insostituibile. La Juventus è dunque gelata, con il profilo del forte esterno che rischia di allontanarsi in modo deciso dai colori bianconeri per l’estate 2022.

In questa stagione, l’attaccante ha collezionato 36 presenze con 28 reti e 10 assist vincenti. L’egiziano non ha prezzo: il suo addio pare dunque rimandato al 30 giugno 2023.