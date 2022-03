Scambio due per uno con il Real Madrid: il Napoli beffa il Milan

Il calciomercato estivo potrebbe infiammarsi attorno a Real Madrid e Napoli: scambio due per uno che taglierebbe fuori il Milan

Questo fine settimana ripartirà la lotta scudetto, con Napoli e Milan tra le protagoniste. Dopo la pausa per gli impegni delle Nazionali, sicuramente deludente per l’Italia, le squadre di Spalletti e Pioli affronteranno rispettivamente Atalanta e Bologna, con un occhio di riguardo ovviamente al big match Juventus-Inter.

Nel frattempo con la sessione estiva di calciomercato che si avvicina, le società iniziano a pensare anche agli affari da mandare in porto. In particolare il Napoli potrebbe rientrare in uno scambio due per uno con il Real Madrid che oltre a infiammare l’estate porterebbe il Milan a veder sfumare due suoi obiettivi.

Real Madrid forte su Fabian Ruiz, scambio con Jovic e Ceballos: Milan ko

Il Napoli finisce nel mirino del Real Madrid per la prossima sessione estiva di calciomercato. A suscitare l’interesse dei ‘Blancos’ sarebbe Fabian Ruiz, che ormai si è affermato tra i centrocampisti più importanti della Serie A.

Per arrivare al centrocampista spagnolo, secondo quanto riportato da ‘Okdiario.com’, il club madridista sarebbe pronto a mettere sul piatto ben due giocatori. Il primo sarebbe Luka Jovic, attaccante riserva di Benzema che quest’anno potrebbe essere ceduto, soprattutto se dovessero arrivare nomi del calibro di Mbappe e Haaland. Il secondo nome invece sarebbe quello di Dani Ceballos, che con Ancelotti non trova spazio e infatti quest’anno ha giocato solamente sette partite. Con queste due contropartite il Real Madrid potrebbe convincere il Napoli, ma non solo. Infatti a rimanere beffato sarebbe il Milan, che da tempo osserva con interesse sia Ceballos che Jovic, ma che rischierebbe di vederli sfumare entrambi.