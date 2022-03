L’Inter vende Lautaro Martinez e mette nei guai la Juventus

L’Inter potrebbe fare una cessione importante anche quest’estate: Lautaro Martinez è l’indiziato principale, Juventus nei guai

Lo scorso anno furono Hakimi e Lukaku, quest’anno potrebbe essere Lautaro Martinez. L’Inter fa i conti ancora con la necessità di piazzare un’uscita importante per poter poi agire in maniera importante sul mercato in entrata.

La filosofia nerazzurra rispetto allo scorso anno non è poi tanto cambiata ed allora un addio eccellente sembra da mettere nel conto. Diversi i calciatori nella rosa di Simone Inzaghi che hanno mercato. Da Skriniar a de Vrij, passando per Barella e arrivando a Lautaro Martinez.

Proprio il ‘toro’ sembra essere l’indiziato numero uno per la cessione, nel caso dovesse arrivare una offerta importante. Il rinnovo di contratto non impedisce una cessione e davanti ad una proposta di almeno settanta milioni di euro l’addio potrebbe essere ‘metabolizzato’ dalla società. Proprio su Lautaro Martinez potrebbe fiondarsi un ex nerazzurro.

Calciomercato Inter, due per uno per Lautaro: doppia beffa Juve

E’ Diego Simeone che non ha mai nascosto la sua stima per il connazionale. L’Atletico Madrid potrebbe riprovarci in estate per il Toro, mettendo sul piatto argomenti convincenti. Per far contenta l’Inter e soddisfare la valutazione di circa settanta milioni, dalla Spagna potrebbero essere offerti due giocatori.

Il primo è Rodrigo De Paul, centrocampista seguito dall’Inter già ai tempi dell’Udinese. L’argentino ha vissuto una prima stagione spagnola complicata ed un addio a fine stagione non è da escludere. Il suo profilo non dispiacerebbe ai nerazzurri che si vedrebbero offrire anche Alvaro Morata. E’ noto che la Juventus non ha intenzione di riscattarlo per la cifra pattuita (35 milioni) e senza sconto potrebbe tornare a Madrid e poi essere ceduto. Magari inserito nel pacchetto da offrire all’Inter per prendere Lautaro Martinez che potrebbe così rappresentare una doppia beffa per la Juve visto che anche de Paul è nel mirino dei bianconeri.