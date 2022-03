Lascerà sicuramente il Chelsea: può ripartire dall’Inter

Lascerà sicuramente il Chelsea al termine della stagione: super occasione per l’Inter, Marotta è alla finestra. Tutti i dettagli

Sono settimane cruciali in casa Chelsea per il futuro societario del club dopo l’allontanamento forzato, e volontario, di Roman Abramovich.

Il magnate russo ha messo in vendita i ‘Blues’, ma vista l’importanza e l’altissimo valore della squadra campione d’Europa e del mondo in carica ci vorranno settimane, forse mesi, per la cessione. In questo contesto, tanti big sono già stati messi in bilico, non solo quelli in scadenza di contratto nel prossimo giugno e con le trattative per il rinnovo interrotte come Rudiger. Chi lascerà sicuramente Londra è Saul Niguez: il grande colpo dell’ultimo giorno di calciomercato estivo si è trasformato in un oggetto misterioso. Non ha mai convinto Tuchel e non è riuscito a ritagliarsi uno spazio importante nella rosa dei ‘Blues’. Il talento spagnolo non sarà riscattato e farà così ritorno all’Atletico Madrid. Nuova occasione per le big di Serie A.

Calciomercato Inter, occhi sull’occasione Saul

Oltre alla Juventus, già accostata in passato, potrebbe fare un tentativo per Saul anche l’Inter di Simone Inzaghi, che è a caccia di rinforzi per il centrocampo. Lo spagnolo potrebbe arrivare in prestito con diritto di riscatto, senza così impegnare l’Inter per il futuro. Un’importante occasione anche per il giocatore per rilanciarsi dopo due anni piuttosto difficili. L’Atletico Madrid, dal canto suo, sembra non contare più su Saul e non si opporrebbe alla sua partenza. Marotta è alla finestra.