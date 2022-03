L’Inter rivoluzione l’attacco: colpo a sorpresa ‘grazie’ ad Onana

Il Camerun è l’ultima formazione africana a qualificarsi per il prossimo Mondiale. Festeggia anche l’interista Onana che potrebbe portare un nuovo innesto in attacco

Non un grande momento dal punto di vista realizzativo per l’Inter, che ha collezionato appena 7 punti nelle ultime 7 giornate di Serie A, evidenziando anche una carestia offensiva che per larghi tratti ha inciso sulla flessione di rendimento generale della squadra. Un calo un po’ in tutti i reparti a cui Inzaghi dovrà porre rimedio per giocarsi le proprie chance di scudetto. A fine stagione sarà poi tempo di ricompattare i ranghi e pensare al futuro con particolare riferimento al mercato che per la verità ha già portato in dote il primo volto nuovo: Andrè Onana.

Il portiere del Camerun ha festeggiato ieri la qualificazione Mondiale con la sua nazionale anche da grande protagonista, ed andrà a prendere il posto di Samir Handanovic tra i pali nerazzurri al termine di questa annata, magari partendo prima da co-titolare per diventare successivamente padrone assoluto. Lo stesso Onana inoltre potrebbe diventare un jolly interessante spendibile in sede di calciomercato.

Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco anche ‘grazie’ ad Onana: idea Toko Ekambi

Al di là della porta infatti l’Inter in vista della prossima estate dovrà cambiare qualcosa anche in attacco, reparto in crisi e che ha visto poche garanzie in questa stagione. Lautaro Martinez e Dzeko sono i titolari con rendimento alterno e qualche critica di troppo soprattutto per il ‘Toro’, mentre gli altri tre interpreti non hanno per nulla convinto. Correa dopo l’exploit dell’esordio tra infortuno e prestazioni è apparso involuto, mentre Alexis Sanchez e Caicedo sono già destinato ad andar via in estate.

Alla luce dei tanti possibili cambiamenti in uscita in attacco qualcosa si potrebbe muovere anche dal punto di vista delle entrate. Qualche alternativa di valore serve e potrebbe arrivare un’idea intrigante proprio dal Camerun di Onana. L’intuizione può rispondere al nome di Karl Toko Ekambi, l’eroe della nazionale africana che con un gol al 120′ ha qualificato i suoi per il Qatar. Anche 13 reti in stagione col Lione ed una forza fisica importante per il camerunense che con la sua duttilità potrebbe rivelarsi arma importante sul lungo periodo per una squadra come l’Inter. Con un contratto in scadenza 2024 ed un prezzo non superiore ai 15 milioni, Toko Ekambi avrebbe anche la benedizione del compagno Onana.