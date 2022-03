Belotti lascia la Serie A: approdo a zero nella Liga

Andrea Belotti si appresta a lasciare la Serie A a fine stagione: la Liga lo chiama a gran voce

I centravanti italiani stanno arricchendo il calciomercato e in vista della prossima sessione estiva potrebbero arrivare cambiamenti significativi.

Basti pensare a Scamacca e Raspadori, i due gioiellini del Sassuolo che stanno prendendo spazio anche in Nazionale. Dopo l’ottima annata col Sassuolo potrebbero essere due dei grandi protagonisti del calciomercato estivo. Anche Berardi è un attaccante ambito ma le richieste continuano ad arrivare anche per Andrea Belotti. Il bomber del Torino è in scadenza e come spesso accade negli ultimi anni, anche lui non rinnoverà e andrà via a parametro zero la prossima stagione.

Una stagione complicata per ‘Il Gallo’ che ha saltato molto partite a causa di diversi infortuni. Quando è a disposizione, però, continua ad essere il punto di riferimento del Toro, club con cui ha fatto la storia ma che a fine stagione saluterà definitivamente, salvo clamorosi colpi di scena.

Il Siviglia sprinta per Belotti: colpo a parametro zero

In Serie A continua ad essere vivo l’interesse del Milan per Belotti, anche se le ultime stagioni del ‘Gallo’ non hanno convinto particolarmente. Secondo quanto riportato dal sito spagnolo ‘todofichajes.com’, però, la prima candidata ad ottenere i servizi del centravanti granata sarebbe il Siviglia che a giugno potrebbe salutare En Nesyri e cerca un attaccante di livello.

Negli ultimi anni il club andaluso ha prelevato diversi giocatori dalla Serie A come Immobile, Vasquez e il Papu Gomez. Adesso potrebbe essere la volta di Belotti, con Monchi che è a caccia di un numero 9 dai grandi numeri e nonostante le ultime stagione altalenanti, il ‘Gallo’ rimane un centravanti di grande affidabilità, oltre che campione d’Europa con la nazionale italiana.