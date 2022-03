Il centrocampista si offre alla Juventus e a Paratici: occasione “Mondiale”

La Juventus di Massimiliano Allegri e il Tottenham di Fabio Paratici potrebbero mettere gli occhi su Aleksandr Golovin, centrocampista del Monaco, protagonista dell’ultimo Mondiale

La Juventus di Massimiliano Allegri sta vivendo una stagione di grandi cambiamenti sotto tutti i punti di vista, dalla rosa alla parte societaria.

Fabio Paratici, precedentemente responsabile dell’area sportiva della Vecchia Signora, è stato sostituito dal suo “allievo”, Federico Cherubini, coadiuvato da Maurizio Arrivabene, ex team principal della Ferrari, che ha preso delle decisioni forti negli ultimi mesi. Una su tutte il mancato rinnovo di Paulo Dybala, attaccante argentino in scadenza di contratto al termine della stagione. L’ex giocatore del Palermo è stato, per rendimento, uno dei fiori all’occhiello della gestione Paratici, passata alla storia però per l’arrivo a Torino di Cristiano Ronaldo, altro addio di questa stranissima annata della Vecchia Signora.

Nella prossima sessione estiva di calciomercato, Paratici, ora alla guida delle trattative per il Tottenham di Daniel Levy, potrebbe incontrare di nuovo la Juventus sul suo cammino. Attenzione al nome di Aleksandr Golovin, centrocampista russo in forza al Monaco. Classe 1996, il talento est europeo è stato uno dei protagonisti dell’ultimo mondiale disputato e, dopo qualche stagione di appannamento, è tornato in auge alla grande con la società francese e potrebbe offrirsi ai due top club europei, Juventus e Tottenham, che cercano centrocampisti per il loro futuro.

Calciomercato Juventus, si offre Golovin: le ultime

Aleksandr Golovin, in questa stagione con la maglia del Monaco, ha collezionato 18 presenze in Ligue 1 mettendo a segno due gol e fornendo due assist ai suoi compagni di squadra. Non solo, il centrocampista russo ha una valutazione in sede di calciomercato di circa 25 milioni, ma il suo valore potrebbe abbassarsi nella prossima estate dei trasferimenti vista la scadenza a breve del contratto 2024.