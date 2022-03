A zero alla Juventus, sogno possibile: “Disposta a trattare”

La Juventus pianifica il grande colpo gratis per la prossima estate: l’annuncio fa gioire i tifosi bianconeri

Meno di una settimana ad una delle partite dell’anno. Juventus-Inter significherà molto nell’ottica della corsa scudetto: un Derby d’Italia fondamentale per il cammino della squadra di Allegri tanto quanto per i nerazzurri che sperano di difendere il tricolore conquistato poco più di un anno fa. Dal calcio giocato al calciomercato, è chiaro come la ‘Vecchia Signora’ si stia già muovendo per quelli che saranno i colpi da mettere a segno al termine dell’attuale stagione.

Da giugno, infatti, si intensificherà la caccia ai rinforzi richiesti da Allegri per tornare a competere tanto in Serie A quanto in Champions League. E, da questo punto di vista, possono arrivare importanti novità nella corsa al big in scadenza il prossimo 30 giugno e ormai da alcune settimane in cima alla lista del ds Cherubini.

Juve, top player in difesa: l’annuncio che fa sognare

Il giornalista Luca Momblano a ‘Juventibus’ ha parlato di uno dei colpi che, nelle ultime settimane sta ventilando nell’ambiente bianconero. La Juventus è a caccia di un nuovo forte centrale difensivo ed il nome di Antonio Rudiger, in scadenza con il Chelsea, attrae non poco la ‘Vecchia Signora’. In tal senso, Momblano ha detto la sua parlando nei dettagli del possibile arrivo del difensore tedesco alla corte di Massimiliano Allegri a parametro zero. “La Juventus è disposta a trattare cercando di andare incontro alle richieste del giocatore”, ha dichiarato il giornalista che ha poi provato a spiegare la situazione intorno al nome di Rudiger.

“Si è inserita in un contesto con un Chelsea in difficoltà, un Real che prima l’ha sedotto e poi abbandonato, un Bayern Monaco arrivato tardi e con idee non chiare”. La firma di Rudiger con la Juventus è una possibilità concreta, con le prossime settimane che potrebbero regalare sorprese nella corsa al cartellino a zero del campione del Chelsea.

In questa stagione con la maglia del Chelsea, destinato a vivere una vera e propria rivoluzione in estate, Rudiger ha accumulato fino ad ora 42 presenze tra campionato e coppe con 3 reti e 4 assist vincenti.