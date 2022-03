Rudiger a zero alla Juventus: il punto sulla trattativa

La Juventus continua ad inseguire l’obiettivo Rudiger a zero per potenziare la propria retroguardia: il punto sulla trattativa col difensore

Si potrebbe quasi dire che la Juventus ad oggi è un cantiere aperto. Il club non può ritenersi soddisfatto della stagione disputata finora. Esiste il forte rischio di non conquistare neanche un trofeo, considerando che il sogno scudetto appare davvero complicato e la vittoria in Coppa Italia è tutt’altro che scontato.

Il punto più basso della gestione Allegri 2.0 è stato toccato in Champions League. La ‘Vecchia Signora’ è letteralmente crollata sotto i colpi del Villarreal targato Emery, bestia nera delle italiane in Europa. I bianconeri, inoltre, hanno dovuto subire una scottante eliminazione agli ottavi di finale della massima competizione europea, dopo quelle con Lione e Porto con protagonisti Sarri e Pirlo in panchina. La cura del tecnico livornese per adesso non ha aggiunto nulla, anzi la situazione presumibilmente sarà peggiore. Non a caso la società ha già in mente manovre importanti in vista del calciomercato estivo. Dopo lo scossono Dybala, i torinesi riflettono ampiamente sui possibili profili che potrebbero raccogliere l’eredità della Joya. Ma nei pensieri c’è anche la retroguardia, in particolare l’opzione Antonio Rudiger, per il quale è in atto una vera e propria trattativa.

Calciomercato Juventus, il punto su Rudiger

Il centrale tedesco sarebbe un colpo a livello internazionale e in più conosce bene la Serie A avendo vestito la maglia della Roma nel recente passato. Il classe ’93, aspetto fondamentale, è in scadenza di contratto col Chelsea il prossimo giugno e – stando a quanto si apprende da ‘Sky’ avrebbe dato la sua disponibilità di massima al ritorno in Italia. Ma il calciatore avrebbe fatto intendere di voler dare assoluta priorità ai ‘Blues’ prima di approndire qualsivoglia colloquio.

Sul 29enne nativo di Berlino restano da non scartare le piste che portano a Bayern Monaco e Real Madrid. L’ostacolo più grande per la ‘Vecchia Signora’, però, sarebbe proprio il club inglese: Rudiger, infatti, starebbe aspettando speranzoso che si sblocchi la situzione legata alla cessione del Chelsea, di modo che si possa discutere il rinnovo. Appare, invece, più difficile da ipotizzare un passaggio in Germania o in Spagna. La Juventus, dal canto suo, mantiene vivi i contatti con l’entourage da tempo ed è già entrata nel dettaglio. Rudiger vorrebbe un ingaggio in linea con quello dei difensori big della Premier. L’intesa economica ancora non ci sarebbe, ma la Juventus dovrebbe aumentare l’offerta già presentata.