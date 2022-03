Inter in ansia per Brozovic e de Vrij: le ultime verso la Juventus

L’Inter lavora per preparare il big match di domenica prossima contro la Juventus: ansia per Brozovic e de Vrij, le ultime novità

L’attesa sta diventando insostenibile giorno dopo giorno. Dopo il secondo fallimento storico consecutivo della Nazionale, i tifosi non vedono l’ora che finisca la sosta e riparta il campionato di Serie A. In particolare c’è trepidazione per Juventus-Inter, match copertina della 31esima giornata.

Il Derby d’Italia è sempre e comunque la partita delle partite, ma stavolta rappresenta anche un crocevia fondamentale in termini di classifica. Le due rivali sono distanti solo un punto e condividono l’ambizione scudetto. La ‘Beneamata’ non può assolutamente sbagliare, poiché viene da due mesi alquanto negativi e un altro scivolone potrebbe costare caro. Se Massimiliano Allegri ha riaccolto in gruppo il bomber Dusan Vlahovic quest’oggi, diversa è la situazione per Simone Inzaghi con Brozovic e de Vrij.

Juventus-Inter, le ultime novità su Brozovic e de Vrij

Anche nella seduta odierna, il centrocampista croato e il difensore olandese hanno svolto lavoro personalizzato. Tra domani e giovedì dovrebbero ricominciare a lavorare parzialmente con il resto dei compagni. A quel punto starà a mister Inzaghi valutare attentamente le loro condizioni per capire se sarà possibile un impiego dal primo minuto. La speranza del mondo Inter è che possa avvenire quest’ultimo scenario nell’appuntamento più importante della stagione. Soprattutto per quanto riguarda Brozovic, che resta insostituibile.