La Juventus a sinistra cambia tutto: pronto un doppio colpo

La Juventus di Massimiliano Allegri è pronta al restyling sulla fascia sinistra: occhi sui nomi di Josì Gayà e Goncalo Guedes, esterni del Valencia

La Juventus, con l’arrivo in panchina di Massimiliano Allegri, ha iniziato un’opera di rivoluzione tecnica e di organico.

I bianconeri, dopo due stagioni complicate prima con Maurizio Sarri e poi con Andrea Pirlo, anche in questa annata hanno vissuto una fase non facilissima, si potrebbe dire di rodaggio, con il nuovo tecnico. Nella parte iniziale del campionato italiano di Serie A infatti, la Vecchia Signora ha faticato perdendo terreno dal gruppetto di testa. Nelle ultime settimane però, la musica è radicalmente cambiata. Nonostante l’eliminazione agli ottavi di Champions League contro il Villarreal di Emery, i bianconeri hanno fatto grossi passi in avanti in Italia ed ora si trovano ad una manciata di punti dall’Inter di Simone Inzaghi, prossima avversaria domenica sera all’Allianz Stadium, per quello che sarà un derby d’Italia potenzialmente esplosivo.

La Juventus arriverà alla sfida con diverse certezze. Sulla fascia sinistra, in proiezione offensiva, dovrebbe agire Alvaro Morata, mentre nella retroguardia spazio probabilmente ad Alex Sandro, vista anche la squalifica di Luca Pellegrini. L’out di sinistra però, in vista della prossima sessione estiva di calciomercato, potrebbe essere radicalmente rivoluzionato con due colpi che arrivano dal Valencia, club spagnolo: stiamo parlando di Josè Gayà e Goncalo Guedes.

Calciomercato Juventus, nel mirino Gayà e Guedes

Le due stelle del Valencia sono entrambe in scadenza di contratto nel 2023. Ciò potrebbe abbassare sensibilmente la valutazione dei due giocatori, che si aggira attualmente attorno agli 80 milioni di euro. La Juventus, per arrivare a Gayà e Guedes, potrebbe infatti mettere sul piatto una cifra complessiva che varia fra i 48 ed i 52 milioni di euro. Il primo andrebbe a sostituire proprio Alex Sandro, sulla lista dei partenti, mentre il secondo potrebbe essere il rimpiazzo di Alvaro Morata, che la Vecchia Signora dovrà riscattare, non senza trattare, dall’Atletico Madrid.