Juventus-Inter, Bonolis tuona: “Succede sempre qualcosa di strano”

In vista del big match di domenica sera Juventus-Inter, il conduttore Paolo Bonolis tuona sui possibili episodi arbitrali

Domenica sera il big match tra Juventus e Inter sarà un crocevia fondamentale per la stagione delle due squadre. Sia i nerazzurri che i bianconeri sono ancora in corsa per la lotta scudetto e quella di domenica sarà una partita molto importante per la rincorsa al Milan capolista.

In vista del big match ha parlato ai microfoni di ‘FcInter1908.it’ il conduttore televisivo Paolo Bonolis, da sempre tifoso nerazzurro. Il conduttore ha subito tuonato affermando: “Temo la partita in sé perché succede sempre qualcosa di strano quando giochi a Torino contro la Juve. Si pensi al fallo inventato di Perisic su Cuadrado. Facciamo attenzione, io non sono tranquillo”.

Juventus-Inter, Bonolis sulla corsa scudetto: “C’è anche la Juve. Dybala? Non mi dispiace”

Paolo Bonolis, noto tifoso dell’Inter, in vista della partita contro la Juventus ha detto la sua anche sulla corsa scudetto: “La Juventus è assolutamente ancora in corsa”. Poi sulla rivale per lo scudetto tra Napoli e Milan ha affermato: “Temo i processi di santificazione. Perché del contatto Giroud-Sanchez non se ne parla mai mentre tutti recriminano per Torino-Inter? È un cortocircuito strano”.

Infine sulla possibilità dell’arrivo di Dybala svela: “All’Inter serve un giocatore brevilineo, in grado di essere incisivo con lampi immediati. A me uno come Dybala non dispiacerebbe. Ogni volta che ha giocato, ha sempre fatto la differenza. Io lo prenderei subito”.