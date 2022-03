Un nuovo parametro zero per la difesa: Inzaghi ha scelto l’erede di de Vrij

L’Inter di Simone Inzaghi avrebbe messo gli occhi su Dan-Axel Zagadou, difensore centrale del Borussia Dortmund in scadenza di contratto

L’Inter di Simone Inzaghi sta preparando la sfida di domenica sera contro la Juventus di Massimiliano Allegri. Il derby d’Italia, in programma alle ore 20.45, vedrà affrontarsi due compagini che stanno vivendo momenti radicalmente diversi, ma che sono unite negli obiettivi e nelle possibilità che questa partita può offrire.

La Beneamata infatti, nelle ultime sette gare del campionato italiano di Serie A, ha collezionato appena 7 punti. Un bottino veramente troppo modesto per l’Inter che sta perdendo il treno scudetto, potenzialmente riacciuffabile soltanto con un trionfo a Torino contro gli acerrimi rivali della Juventus. In casa bianconera invece, il morale è totalmente diverso. L’eliminazione dalla Champions League e l’addio di Paulo Dybala non sembrano aver scalfito la squadra di Allegri che è in piena rimonta pronta a battere l’Inter per continuare nel suo incredibile ruolino di marcia.

I nerazzurri, verosimilmente, ritroveranno due pedine fondamentali della rosa per il match con la Juventus: Stefan de Vrij e Marcelo Brozovic. Quest’ultimo, nei giorni scorsi, ha ufficializzato il rinnovo del contratto con l’Inter a differenza proprio dell’olandese, in scadenza nel 2023, che potrebbe dire addio nella prossima estate di calciomercato.

Calciomercato Inter, caccia al sostituto di de Vrij

Al posto di Stefan de Vrij, l’Inter sta riflettendo su diversi nomi. Quello più caldo è senza dubbio il profilo di Bremer, difensore centrale del Torino di Ivan Juric, ma attenzione anche a Ginter, in scadenza di contratto con il Gladbach. L’ultimo nome, il più recente, è un altro potenziale arrivo a zero: stiamo parlando di Dan-Axel Zagadou. Il gigante francese del Borussia Dortmund non ha trovato spazio in questa stagione e, salvo sorprese, lascerà il club della Ruhr con l’Inter che sta fiutando l’affare, vista anche l’anagrafica del calciatore, classe 1999. Zagadou, nei mesi scorsi, è stato accostato anche al Milan di Stefano Pioli, sempre vigile sui prospetti del calcio europeo.