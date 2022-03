Non solo Pogba, il grande sogno della Juventus per il centrocampo

Non solo il possibile ritorno a Torino di Paul Pogba: ecco il grande sogno della Juventus per il centrocampo. Tutti i dettagli

L’ultima sosta per le Nazionali sta per volgere al termine prima del rush finale della stagione. Tutti i verdetti sono ancora in bilico anche in Serie A, dalla corsa scudetto alla lotta per la salvezza.

Il primo match cruciale sarà il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Domenica sera, all’Allianz Stadium, la squadra di Allegri avrà l’occasione di superare i nerazzurri in classifica in attesa del recupero col Bologna. I bianconeri, in caso di vittoria, potrebbero anche rientrare definitivamente nella volata scudetto. In attesa delle prossime mosse di calciomercato e di una sessione estiva che si preannuncia piuttosto movimentata. La dirigenza della Juve ha già salutato Paulo Dybala, e importanti manovre sono attese soprattutto a centrocampo. Ecco il grande sogno del club bianconero.

Calciomercato Juventus, sogno Verratti: tutti i dettagli

Sono già numerosi i nomi accostati alla Juventus per il centrocampo del futuro. Dal sogno Pogba a Gravenberch e Jorginho, Cherubini sta sondando diverse piste e non è escluso che possa tornare anche su Marco Verratti. L’azzurro in forza al PSG è ormai da diverse stagioni ad altissimi livelli e si sta confermando come uno dei migliori centrocampisti al mondo. Il Paris Saint-Germain ha già blindato l’ex Pescara, ma in caso di cessioni importanti come quelle di Arthur ed uno tra McKennie e Rabiot il club bianconero potrebbe anche fare un nuovo tentativo. Verratti ha un contratto fino al 2024 ed è valutato dai parigini oltre 50 milioni di euro. Ad oggi rappresenta dunque più un sogno che una pista concreta per l’estate. Staremo a vedere.