L’Inter sceglie De Zerbi: il post Inzaghi arriva con il gioiello

Roberto De Zerbi sulla panchina dell’Inter per il post Inzaghi: l’ex Sassuolo porta con sè il gioiello in nerazzurro

Il futuro dell’Inter, nell’immediato, passerà dalla super sfida nel prossimo turno di Serie A contro la Juventus. Un Derby d’Italia che sarà decisivo, ad otto giornate dal termine del campionato, in ottica scudetto. Una corsa a cui l’Inter non intende rinunciare, nonostante il recente periodo abbia regalato davvero poche gioie ai campioni d’Italia. 7 punti nelle ultime 7 giornate per gli uomini di Inzaghi, con l’allenatore piacentino che si giocherà una buona fetta del suo futuro nel finale di stagione che vede l’Inter in corsa sia per la Coppa Italia che per lo scudetto.

Nonostante si parli da tempo di rinnovo, il destino di Inzaghi potrebbe quindi essere segnato. Senza lo scudetto, l’addio potrebbe consumarsi inevitabilmente con l’Inter pronta a puntare forte su Roberto De Zerbi. L’allenatore, sotto contratto con lo Shakhtar Donetsk, ha vissuto momenti complicati in Ucraina ma adesso la società di Steven Zhang sembrerebbe intenzionata a riportato in Serie A.

De Zerbi porta il colpo: gioiello in nerazzurro

L’allenatore bresciano ha già in mente un colpo di assoluto valore in caso di approdo nella Milano nerazzurra, durante il prossimo calciomercato estivo. Si tratta dell’esterno d’attacco Tetê, classe 2000 ed in scadenza tra poco più di dodici mesi con il club ucraino.

L’attaccante 22enne, con un passato al Gremio e valutato circa 20 milioni dallo Shakhtar Donetsk, ha in questa stagione collezionato 10 reti e 2 assist vincenti in 28 presenze tra campionato e coppe.

Tetê può quindi essere uno dei primi colpi targato De Zerbi, nel caso l’ex Sassuolo arrivi a rimpiazzare Inzaghi nella prossima sessione estiva di mercato: