Ancelotti fa sul serio, il maxi affare lascia Milan e Juve a mani vuote

Il tecnico del Real Carlo Ancelotti è pronto a lanciare l’offensiva per un talento seguito dalla Juve: beffa in arrivo anche per il Milan

Si surriscaldano le trattative e gli abboccamenti in vista dei prossimi grandi colpi del mercato estivo. Le big d’Italia e d’Europa hanno già mosso le loro pedine per arrivare agli obiettivi designati. Oltre ai tanti e succosi parametri zero che il mercato ha lasciato per strada, fervono i possibili affari per i giovani talenti. Prossimi a diventare campioni assoluti.

Uno dei pezzi pregiati finiti nel mirino dei top club europei è senza ombra di dubbio Aurelien Tchouameni, il centrocampista in forza al Monaco messosi in luce recentemente col gol allo scadere che ha consentito alla Francia di battere la Costa d’Avorio nell’amichevole disputata venerdìì scorso. Abbandonata, almeno temporaneamente, la pista Pogba, il talento era finito nel mirino della Juventus, che però ha dovuto da subito fare i conti con l’agguerrita concorrenza del Real Madrid, intenzionato a rinnovare il suo parco giocatori sulla linea mediana. Secondo le ultime indiscrezioni riferite dal portale catalano ‘ElNacional.cat’, il club merengue avrebbe rotto gli indugi: sarebbe pronta un’offerta (quasi) irrinunciabile.

Ancelotti cala la maxi-offerta: Juve e Milan al palo

Nonostante le dichiarazioni di rito dell’agente del calciatore – e dello stesso Tchouameni, che ha dichiarato di non volersi muovere dal Principato – l’offensiva del Real si fa sempre più stringente. Florentino Perez sarebbe sul punto di mettere sul piatto il cartellini di Luka Jovic più un conguaglio di 30 milioni per assicurarsi le prestazioni del centrocampista transalpino. Di fronte ad una proposta del genere, il Monaco certamente vacillerebbe. Ma soprattutto ad essere stroncate sarebbero le ambizioni della Juve. Impossibilitata a pareggiare un’offerta di siffatto contenuto.

A farne le spese di un affare impostato in questi termini sarebbe però anche il Milan. Da tempo sulle tracce del centravanti serbo, individuato come giovane profilo da affiancare nella prossima stagione al sempiterno Ibrahimovic. Se da un lato la Juve potrebbe alimentare le sue speranze di arrivare a Casemiro – che in caso di ingaggio di Tchouameni il Real libererbbe – il club rossonero dovrebbe abbandonare del tutto la pista Jovic. Un affare che dalle parti di Via Aldo Rossi era ritentuo più che possibile in virtù dei buoni uffici tra i rossoneri ed il club merengue.