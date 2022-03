CMWEB | Si accende il derby di mercato: la Roma ha un vantaggio sulla Lazio

Casale accende il derby di mercato Roma-Lazio. Il Verona torna su Carles Perez

Ogni sessione di mercato incorona volti nuovi rispetto a quelli più gettonati. I segnali di questi mesi, da gennaio ad oggi, fanno sì che tra questi stia emergendo, confermandosi rispetto al trattative d’inverno, Nicolò Casale, il difensore centrale del Verona che sta conquistando sempre più attenzioni in Serie A, tra i club di prima fascia.

Le parole di ieri del manager Mario Giuffredi alla CMIT TV hanno aggiunto una pretendente dentro questa scenario che da qui a giugno prenderà sempre più corpo.

Non è stata ovviamente una rivelazione diretta dalla fonte, ma Giuffredi parlando della fine del suo rapporto di gestione del centrocampista giallorosso Jordan Veretout, ha aperto un fronte nuovo. Lo spunto, in realtà, è nato da una domanda diretta su Fabiano Parisi, il terzino sinistro dell’Empoli: “Alla Roma piace, sì, ma in realtà c’è un altro giocatore che il club giallorosso segue con attenzione. E se matureranno le condizioni glielo porterò molto volentieri”.

Da quel momento è calato il silenzio ma è cominciato il lavoro di ricerca per mettere insieme i pezzi del puzzle. E così si è composta la linea immaginaria che da Roma è arrivata a Verona, a Nicolò Casale, il difensore centrale che ha già un po’ di attenzioni addosso e che ha mostrato in questa stagione interessanti progressi da cui intravedere ulteriori margini di crescita. La Roma può mettere sul piatto qualche ghiotta contropartita e un conguaglio in denaro per arrivare ai 15 milioni che sono la cifra a cui l’affare si può chiudere. Il club scaligero chiaramente ne chiede 18, ma quello è il gioco delle parti che ogni trattativa prevede. Dicevamo del mercato che si sta agitando attorno a Casale: si sono mosse sia il Milan che il Napoli, in tempi diversi, ed entrambe mantengono i riflettori accesi.

Lazio, anche la Roma su Casale: il vantaggio giallorosso

Ma un aspetto che può accendere una sfida da derby tutta da vivere riguarda l’interesse della Lazio: meglio, di Maurizio Sarri, che ha inserito Casale nella lista di suo gradimento per la prossima stagione. La Lazio ha Acerbi in uscita, dovrà capire quale sarà il destino definitivo di Vavro, investimento su cui ha puntato e creduto il ds Tare ma che finora non ha reso secondo le attese. La cosa più importante da capire sarà il futuro del tecnico ora alla guida della squadra biancoceleste. Il mercato è stato probabilmente lo scoglio su cui il rapporto tra Sarri e la Lazio ha rischiato e rischia di più di incagliarsi.

La Roma può mettere sul campo gli ottimi rapporti che ha con il Verona. Più un nucleo di giocatori giovani – da Calafiori, a Darboe e Felix – da inserire eventualmente in sede di impostazione della trattativa. Attenzione anche a Carles Perez, che proprio il Verona aveva chiesto alla Roma con insistenza nella scorsa sessione invernale di mercato: il club di Setti è pronto a tornare alla carica per portare a casa l’attaccante esterno spagnolo la prossima stagione. Insomma, il fronte è aperto e la partita tutta da giocare. Se la Roma decide di affondare il colpo potrebbe avere più carte da giocarsi rispetto alle rivali in questa corsa. Casale è di Negrar, il paese di Damiano Tommasi. Se mai servisse…

F.S.